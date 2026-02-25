Detenido en Alemania el presunto autor del asesinato de Andriy Portnov en Pozuelo

La Policía Nacional ha detenido en Alemania al presunto autor material del asesinato de Andriy Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, abatido a tiros en mayo de 2025 a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón. El arresto se produjo en la localidad de Heinsberg, próxima a la frontera con Países Bajos, según ha informado este miércoles el cuerpo policial.

Hasta allí se desplazaron agentes del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en una operación desarrollada junto al Grupo de Operaciones Especiales de la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana (BKA). El detenido, de origen ucraniano, está considerado por los investigadores como el hombre que efectuó los disparos. Por ahora, no hay una versión oficial sobre el motivo del crimen.

El asesinato se produjo el 21 de mayo de 2025, alrededor de las 9:15 de la mañana. Portnov, de 52 años, acababa de dejar a sus hijos en el Colegio Americano de Pozuelo cuando fue atacado junto a su vehículo. Recibió disparos por la espalda y en la cabeza y murió en el acto. En el lugar se recogieron al menos nueve casquillos. Un dato que refuerza la tesis de una ejecución.

Una escena planificada

Los menores no llegaron a presenciar el tiroteo, aunque sí escucharon los disparos. Así lo relató la viuda del expolítico en una entrevista reciente, en la que negó que la familia viviera bajo medidas especiales de protección en España. "Nunca llevamos guardaespaldas aquí porque nos sentíamos muy seguros", explicó. "En casa no teníamos contratada seguridad, sólo una cámara… Él hasta se iba a caminar solo por el campo".

Desde el inicio, la investigación apuntó a una acción coordinada. Además del tirador, al menos otros dos individuos habrían participado en la huida, que se produjo en dirección a la Casa de Campo. La causa está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, que mantiene las diligencias bajo secreto de sumario.

Tras la detención, las autoridades españolas han emitido una Orden Europea de Detención y una Orden Europea de Investigación para registrar el domicilio del arrestado en Alemania. Las pesquisas continúan abiertas. También fuera de España.

El peso del pasado político

El pasado político de Portnov sigue pesando en la investigación. Fue una de las figuras clave del régimen de Yanukóvich y está considerado uno de los principales impulsores de las reformas judiciales previas a la caída del Gobierno tras las protestas del Euromaidán en 2014. Aquel año abandonó Ucrania junto al propio presidente, acusado de corrupción y traición, aunque nunca llegó a ser condenado.

Regresó al país en 2019, coincidiendo con la victoria electoral del actual presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un extremo que en los últimos días alimentó especulaciones sobre posibles contactos recientes con el poder en Kiev. La viuda lo negó de forma tajante: "En absoluto. Eso fue propaganda, una invención. La desinformación y la manipulación".

Portnov residía en España con un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, una situación común entre ciudadanos ucranianos llegados al país tras el inicio de la guerra. A día de hoy, el móvil del crimen sigue sin esclarecerse.