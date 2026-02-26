Una mujer se esconde en un congelador a -18 grados durante un robo en una pastelería de Tarrasa

Una mujer fue detenida en la madrugada del viernes 20 de febrero tras cometer un robo en una pastelería de Tarrasa (Barcelona). La presunta autora del asalto fue localizada por la policía escondida en el interior de un congelador industrial del establecimiento, a una temperatura de -18 grados.

Los hechos ocurrieron en la pastelería Erica, situada en la calle Ample. La mujer accedió al local tras romper una ventana, momento en el que se produjo un corte con el cristal que provocó que dejara manchas de sangre por el suelo del establecimiento. Tras rebuscar en el interior y no lograr huir antes de la llegada de los agentes, decidió ocultarse dentro del congelador.

Localizada por el rastro de sangre

Según fuentes policiales y el testimonio de las propietarias, los agentes inspeccionaron el local tras observar las manchas de sangre en el suelo. Siguiendo ese rastro, localizaron a la sospechosa escondida en el congelador, entre los productos de repostería preparados para el fin de semana.

La mujer fue detenida como presunta autora de un delito de robo con fuerza y ya ha pasado a disposición judicial. La familia propietaria del negocio declaró ante el juez el sábado. No se han facilitado datos sobre la identidad, edad o nacionalidad de la detenida.

Daños materiales y cierre temporal

El asalto provocó daños materiales en el establecimiento y obligó a cerrar el negocio durante dos días. Además de la ventana rota, fue necesario contratar un servicio especializado de limpieza y desinfección debido a la presencia de sangre en el local. Parte del género almacenado en el congelador quedó inutilizado.

Las responsables del negocio, una madre y sus dos hijas, difundieron lo ocurrido a través de las redes sociales del establecimiento. En un vídeo afirmaron que "es muy injusto" encontrar el local en ese estado tras iniciar la jornada de trabajo de madrugada. El pasado domingo, tras la reapertura del establecimiento, varios vecinos acudieron a comprar como muestra de apoyo al comercio, según han explicado las propias propietarias en sus redes sociales.