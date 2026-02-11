Roban una caja fuerte de 300 kilos en el Pirineo catalán, intentan huir en trineo y terminan abandonándola

Los Mossos d’Esquadra investigan un robo poco habitual cometido en plena alta montaña. En la madrugada del domingo al lunes, varios ladrones asaltaron el hotel del Santuario de Nuria, en el Pirineo de Gerona, y trataron de llevarse una caja fuerte de unos 300 kilos de peso aprovechando la abundante nieve caída este invierno.

Según ha informado la policía catalana y recoge EFE, los autores del robo accedieron al establecimiento durante la noche y sustrajeron dinero en efectivo de distintas dependencias, además de la caja fuerte. Las fuentes policiales señalan que el botín en metálico no sería elevado y que el asalto se produjo sin levantar sospechas. Se trató de un robo "silencioso", ya que nadie se percató de lo ocurrido hasta horas después.

Los responsables del hotel fueron quienes alertaron a la policía a primera hora del lunes, tras detectar la desaparición de la caja fuerte y del dinero. Para acceder al interior, los ladrones forzaron una puerta, pese a que las instalaciones permanecen abiertas durante toda la noche.

Un asalto sin testigos

Una vez dentro, los asaltantes recorrieron distintas estancias del establecimiento, como el restaurante o el local de alquiler de material de esquí, de donde sustrajeron algo de dinero en efectivo. Posteriormente se dirigieron al despacho donde se encontraba la caja fuerte.

Para poder sacarla al exterior, la colocaron sobre un colchón y la arrastraron hasta la nieve, que en algunos puntos supera el metro de espesor. Ya fuera del edificio, montaron la caja sobre un trineo con la intención de trasladarla fuera del recinto.

Un plan frustrado por el terreno

Los primeros indicios apuntan a que los ladrones pretendían llevar la caja fuerte hasta Queralbs, la localidad más cercana. Lograron arrastrarla alrededor de 500 metros, pero el terreno cubierto de hielo, la fuerte pendiente y las abundantes nevadas acabaron frustrando el plan.

Ante la imposibilidad de continuar, optaron por despeñar la caja fuerte por la ladera con la intención de abrirla posteriormente. Sin embargo, las extremas dificultades del terreno les obligaron a abandonarla en la montaña.

Una caja localizada pero inaccesible

La caja ha sido localizada por la policía, aunque permanece inaccesible. Fuentes policiales señalan que la zona está completamente cubierta de nieve y presenta un elevado riesgo de aludes, lo que ha impedido tanto a los Mossos d’Esquadra como a los Bomberos de la Generalidad llegar hasta el lugar.

Por este motivo, se desconoce si los autores del robo lograron abrir la caja o si su contenido sigue intacto, tal y como ha avanzado 3Cat Info. La Unidad de Montaña de los Mossos será la encargada de recuperar la caja cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. La investigación continúa abierta y, según confirman fuentes policiales, no se ha producido ninguna detención hasta el momento.