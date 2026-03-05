Detenida una mujer que caminaba con el cadáver de su bebé en brazos en Las Palmas

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una mujer que ha sido localizada mientras deambulaba por un barrio de la capital con el cuerpo sin vida de su bebé en brazos. Los investigadores han barajado que la menor, una niña de 18 meses, pudiera haber sido ahogada en la costa, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

El episodio se ha desencadenado en torno a las 22:00 horas del miércoles, cuando varios vecinos han avisado al 091 al ver a una mujer en actitud errática con una niña aparentemente ahogada. Los agentes se han desplazado hasta el barrio de San Cristóbal, donde se ha detectado a la madre caminando con la pequeña en brazos, de acuerdo con la información publicada por Canarias7.

Según han relatado testigos presenciales, la primera llamada de alerta la ha realizado una mujer que se ha topado con la detenida en una parada de guaguas. Iba descalza y completamente empapada. Cuando la Policía Nacional ha llegado al lugar, los agentes han intentado reanimar a la bebé mientras activaban a los servicios de emergencia. La menor ha sido trasladada al Hospital Insular Materno Infantil de la capital grancanaria, donde finalmente ha fallecido.

La intervención policial

Canarias7 ha añadido que la intervención policial se ha concentrado en una zona ajardinada del entorno de Hoya de la Plata, donde la niña ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los agentes han practicado maniobras de reanimación durante cerca de media hora hasta la llegada de los servicios de emergencias del 112.

La investigación ha apuntado como principal línea de trabajo a un posible ahogamiento. La pequeña estaba mojada cuando fue localizada por los agentes, lo que ha llevado a los investigadores a considerar que pudo haber sido sumergida en el mar. Tras conocerse los hechos, varios policías han rastreado las dos playas situadas junto al barrio.

De acuerdo con Canarias7, la detenida es una mujer de unos 30 años y de nacionalidad venezolana. Tras su arresto ha sido conducida inicialmente a la Unidad de Psiquiatría del complejo hospitalario para ser evaluada.

El caso ha quedado en manos del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que ha decretado el secreto de sumario. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no está previsto que la detenida pase este jueves a disposición judicial.