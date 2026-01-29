Muere atropellado un niño de 13 años conocido por limpiar las playas en Lanzarote

Un menor de 13 años, Noe Ruckstuhl, falleció el pasado 21 de enero en Portugal tras no superar las heridas sufridas al ser atropellado cuando regresaba del colegio a su casa en bicicleta. El niño, de padres suizos, había vivido la mayor parte de su vida en Lanzarote, donde participaba como voluntario en Lanzarote Limpia, colectivo ciudadano dedicado a la protección de playas y espacios naturales, colaborando en la recogida de residuos, plásticos y basura del litoral.

Según La Provincia, su padre, Tobi, explicó que el menor sufrió daños severos en el cerebro, la cadera y otras partes del cuerpo, además de permanecer en coma tras una intervención quirúrgica de aproximadamente cuatro horas. "Sabíamos que su estado era muy grave, pero nunca pensamos que iba a morir", declaró.

El progenitor relató también que tanto él como su mujer vieron desde la ventana de su vivienda cómo los servicios de emergencia acudían a una carretera cercana, sin imaginar que el accidentado pudiera ser su hijo. Al no responder el menor al teléfono, acudieron al lugar y lo encontraron siendo atendido por los sanitarios. En el mismo testimonio, el padre señaló que el niño donó sus órganos y que, con ello, volvió a ser "un héroe" al salvar otras vidas.

Vinculación con Lanzarote

Tal y como recoge La Voz de Lanzarote, Noe se implicó desde muy pequeño —junto a su hermano— en las actividades de Lanzarote Limpia. Además, le gustaba la fotografía y era quien captaba imágenes de las jornadas de limpieza. "Siempre bromeábamos diciéndole que cuando tuviéramos dinero le pagaríamos sus servicios", explicó Aduén, integrante del colectivo.

La familia mantiene su vivienda en Mala, en el norte de Lanzarote, y acude allí de forma regular, aunque hace un par de años se trasladó a Portugal. Durante los veranos, el menor volvía a la isla y participaba en las batidas de limpieza, incluidas acciones en playas como Famara o Papagayo, además de realizar fotografías sobre la actividad del grupo.

Lanzarote Limpia anunció un homenaje para el próximo mes de febrero. El AMPA del colegio de Mala también ha expresado su intención de recordarlo mediante un acto. Además, el colectivo convocó una salida el domingo 8 de febrero a las 10:00 horas en la playa de Tía Vicenta. "Celebraremos el legado de nuestro pequeño Noe. Sacar muchas fotos para plasmar lo que un grupo de personas maravillosas logran cuando unen sus fuerzas", indicaron desde su cuenta de Instagram.

Mensaje de despedida

La familia difundió también un mensaje: "Luchó como un auténtico león hasta que nos dejó y a pesar de nuestro profundo dolor, estamos agradecidos por haber podido disfrutar contigo de un tiempo que, lamentablemente, ha sido demasiado breve".

Y añadió: "Ahora estás en un lugar mejor, sin sufrimiento ni dolor, y eso nos consuela. Velas por nosotros y estamos seguros de que nos volveremos a ver. Hasta entonces, siempre estarás en nuestros corazones".