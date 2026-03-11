El Festival de Málaga acoge el documental sobre Airam, el joven autista que continúa desaparecido en La Palma

La cineasta palmera Mercedes Afonso estrena este martes en el Festival de Málaga el documental El mapa para tocarte, una película que relata la vida de su hijo Airam. El estreno llega en un momento especialmente difícil para la familia, y es que el joven, diagnosticado con trastorno del espectro autista y altas capacidades, permanece desaparecido desde hace semanas en la isla de La Palma.

En un mensaje difundido en redes sociales, la directora ha explicado que la película ve la luz tras "ocho largos años" de trabajo y vivencias personales. Según ha señalado, la familia había decidido compartir públicamente su historia en esta fecha, aunque las circunstancias actuales han cambiado por completo el contexto del estreno. Afonso también ha destacado que su hijo estuvo muy implicado en el proyecto y esperaba con ilusión el momento de la presentación.

La cineasta no ha podido desplazarse hasta Málaga para acompañar el estreno, ya que permanece en La Palma colaborando en las labores de búsqueda. La realizadora ha señalado que su hijo podría estar escondido tras sufrir un episodio de estrés relacionado con su condición. Aun así, ha querido recalcar que se trata de una jornada muy importante para su familia porque el documental permitirá al público conocer de cerca la historia de Airam, su hermana Irene y la propia experiencia familiar.

El documental

El largometraje nace de años de grabaciones realizadas por la propia directora. Cuando su hijo tenía entre nueve y diez años fue diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) de altas capacidades y con PANDAS, un trastorno neuropsiquiátrico asociado a infecciones. A partir de los 12 años, Afonso comenzó a garabr momentos de su vida cotidiana, inicialmente como herramienta para explicar su evolución a especialistas y también como una forma de comprender mejor la relación entre madre e hijo. Con el tiempo, ese material se transformó en el documental que ahora ha visto la luz.

Las imágenes, grabadas durante varios años hasta que Airam alcanzó la mayoría de edad, muestran diferentes etapas de su evolución personal. La directora explicó en su momento que la historia podía servir de ayuda a otras familias que afrontan situaciones complejas. En el proceso de rodaje también incorporó escenas posteriores, algunas relacionadas con la erupción volcánica de La Palma, que quiso vincular simbólicamente con las dificultades que había atravesado su familia.

Cronología de la desaparición

La desaparición del joven se produjo el 16 de febrero, durante la celebración del carnaval en Santa Cruz de La Palma, concretamente en el día de Los Indianos. Airam Concepción Afonso, de 20 años, fue visto por última vez después de bajarse de un autobús en la capital de la isla. Vestía una chaqueta, vaqueros y llevaba una mochila.

Según el relato familiar, su madre habló con él por teléfono alrededor de las seis de la tarde y lo notó alterado, afirmando que no sabía dónde se encontraba. Más tarde contactó también con su padre, Francisco Concepción, y poco después su teléfono móvil dejó de emitir señal. El último rastro del dispositivo se situó en la zona turística de Los Cancajos.

Durante los primeros días de búsqueda se localizaron algunos objetos personales del joven. La mochila apareció en la playa de Los Cancajos y posteriormente se encontraron unos vaqueros en el mar. No obstante, su familia no considera que estos hallazgos sean determinantes. Su madre sostiene que Airam había cogido más ropa de casa y cree que podría haberse refugiado en la naturaleza, un entorno en el que siempre se sentía especialmente cómodo.

Ahora las labores para localizarlo continúan en la isla con la participación de equipos de emergencias, drones con cámaras térmicas, perros de búsqueda y numerosos voluntarios. Los rastreos se han concentrado especialmente en zonas del municipio de El Paso, ante la posibilidad de que el joven intentara regresar a su domicilio.

Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido ninguna pista concluyente sobre su paradero, mientras el mar agitado ha obligado en algunos momentos a suspender los rastreos por vía marítima.