La Guardia Civil busca con drones a un anciano de 82 años desaparecido en Noceda, León.

La Guardia Civil dirige un dispositivo para localizar a un varón de 82 años que desapareció ayer por la tarde de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León).

La alerta familiar movilizó ya ayer patrullas de seguridad ciudadana para iniciar las labores de rastreo por la localidad y alrededores sin resultados hasta el momento. A primera hora de hoy, se han incorporado a la búsqueda la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de León, equipada con un dron para buscar desde el aire.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha establecido por la Guardia Civil en esta localidad, desde donde el responsable del operativo de la Guardia Civil coordina a todos los participantes del operativo. Además de las distintas unidades desplegadas sobre el terreno por la Guardia Civil, se ha solicitado la colaboración a otras instituciones.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León, señala la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.