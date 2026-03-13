Una mujer detenida por prender fuego a su pareja mientras dormía

Una mujer de 48 años ha sido detenida tras prender fuego presuntamente a su pareja, un hombre de 49 años, en el domicilio familiar que ambos compartían en la localidad valenciana de Chiva, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este jueves. Inicialmente, los agentes de la Policía Local trasladaron a la víctima al centro de salud en un vehículo patrulla. Sin embargo, tuvo que ser ingresado en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia, según ha adelantado el diario Las Provincias.

De acuerdo con la información publicada por este periódico, el hombre se encontraba durmiendo cuando la mujer supuestamente le roció con un líquido inflamable que utilizaban en la vivienda para encender la estufa y después le prendió fuego. Tras la agresión, la víctima logró asomarse por una de las ventanas de la casa para pedir ayuda a los vecinos. La hija de la pareja, una menor de 16 años, se encontraba en el interior de la vivienda en el momento de los hechos.

Un vecino alertó a los servicios de emergencia

Fue un vecino el que alertó a los servicios de emergencia después de escuchar los gritos de auxilio. Los primeros en llegar fueron dos agentes de la Policía Local de Chiva, que auxiliaron al hombre y detuvieron a la presunta agresora en el lugar.

La mujer manifestó tras su arresto que sufría malos tratos continuados por parte de su pareja. Sin embargo, no constan denuncias previas por violencia en el ámbito doméstico, de acuerdo con la información publicada en el mismo medio. De hecho, la acusación ha sorprendido a los familiares y vecinos de su pareja, ya que, según han declarado, nunca habían presenciado ninguna actuación violenta por parte de la víctima y lo consideran una excusa por parte de la mujer, que sufre problemas emocionales y de conducta.

El hombre permanece ingresado en estado crítico con quemaduras muy graves. La víctima regenta un taller de motocicletas en la calle Rubio del municipio y la vivienda en la que ocurrieron los hechos se encuentra en la planta superior del establecimiento.

Por el momento, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y ha comenzado a tomar declaración a personas del entorno familiar de la pareja.