Un preso de 44 años, que cumple condena desde el 1 de junio por tráfico de drogas, ideó un plan para obtener un permiso de salida de la cárcel. Su estrategia consistía en fingir que acababa de ser padre, utilizando certificados falsos y supuestos documentos hospitalarios, con la intención de acudir al Ayuntamiento y reconocer a un hijo que no existía. El objetivo era que el reconocimiento le permitiera solicitar posteriormente la libertad condicional, engañando a las autoridades penitenciarias y civiles.

El engaño del falso nacimiento

Para dar credibilidad a su historia, el preso presentó un certificado de nacimiento falsificado, en el que se indicaba que su pareja había dado a luz el 30 de septiembre en el Hospital Rives de Seine, en Neuilly.

El documento incluía incluso el nombre de una matrona, supuestamente presente en el parto. Además, adjuntó un certificado de embarazo y una factura hospitalaria que simulaban los gastos del parto y reforzaban la apariencia de legalidad de su plan. Según la investigación, el preso esperaba que la combinación de estos documentos fuera suficiente para convencer al Ayuntamiento y al sistema penitenciario de que el nacimiento había ocurrido realmente.

Descubrimiento y consecuencias

El fraude se descubrió cuando los funcionarios del Registro Civil detectaron anomalías en los documentos y alertaron a la Fiscalía, que encargó a la Policía verificar su autenticidad. Las comprobaciones confirmaron rápidamente que no existía ningún parto registrado con los datos indicados y que la matrona mencionada no trabajaba en el área de partos, sino en consultas médicas. También se hallaron mensajes en el teléfono del preso que demostraban que él mismo había coordinado el envío de los documentos falsos con la ayuda de su pareja y otras personas.

El preso reconoció los hechos y aseguró lamentar haber implicado a terceros. La justicia ha programado su juicio para el próximo 29 de abril, donde se determinarán las responsabilidades penales por intento de fraude y manipulación de documentos oficiales.