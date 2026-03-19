Detenida una falsa militar que fingió estar en apuros para estafar 4.000 euros a su víctima

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 34 años que fingía ser militar en otro país y tener necesidades económicas para estafar a un ciudadano de Burgos un total de 4.000 euros. La mujer ha sido detenida dentro de la operación denominada 'Burlove' como presunta autora de un delito de estafa, bajo el método conocido como catfishing o estafa del amor por el que una persona se crea un perfil falso en una red social con el objetivo de engañar, estafar o abusar de una víctima en concreto.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre del año pasado en la comarca burgalesa de La Bureba. La víctima denunció haber sido estafada y, fruto de las primeras pesquisas policiales, se supo que durante este periodo había entablado amistad con una mujer a través de redes sociales. Bajo un falso perfil, ella se presentó como militar de otro país y más tarde alegó que la destinaban de misión a un país en guerra.

En apuros y sin dinero

Abusando de la confianza creada, trató de hacer creer a su víctima que tenía falta de fluidez económica al tener sus cuentas bancarias bloqueadas. Le contó también que necesitaba ayuda para viajar a otro lugar y así eludir la misión a la que había sido destinada. Para ello, le solicitó que le transfiriera 800 euros. Días después le pidió 3.200 euros más, a lo que la persona estafada accedió.

Tras el relato de la persona perjudicada, que afirmó haber sido engañada y estafada porque en el momento en el que hizo las transferencias ella cortó la relación y desapareció, efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal Alfoz de Burgos iniciaron la investigación. En un primer momento verificaron la existencia de una trama bajo la que se ocultaba la presunta estafadora.

Después, actuaron con rapidez para rastrear el dinero y conocer la cuenta bancaria desde la que operaba para así poder bloquearla judicialmente. Esta acción permitió recuperar 3.200 euros del total que le había sido estafado. Paralelamente, un exhaustivo trabajo de estudio y análisis de las huellas digitales dejadas por esta persona condujo a su identificación y localización en la Comunidad de Madrid, donde finalmente ha sido detenida. Toda la investigación ha sido puesta a disposición del Juzgado de Briviesca.