Golpe al terrorismo yihadista en Palma: cae el líder de una célula que planeaba un atentado inminente

En una operación relámpago coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, las autoridades han anunciado este miércoles la desarticulación de una célula yihadista vinculada al Estado Islámico (Daesh) que operaba desde Palma de Mallorca y que tenía conexión directa con Marruecos. El dispositivo, que se ha saldado con un detenido en la capital balear y otros dos en el país del norte de África, ha neutralizado lo que los investigadores consideran una "amenaza crítica y actual" para la seguridad nacional.

El cabecilla y el 'lobo solitario'

El eje central de la operación se situó en la calle Gabriel Maura de Palma, donde agentes fuertemente armados procedieron a la detención del presunto cabecilla del grupo. Según fuentes de la investigación, este individuo no solo se dedicaba a la captación y adoctrinamiento de nuevos adeptos, sino que ya se encontraba en una fase avanzada de preparación para ejecutar un ataque en territorio español bajo la modalidad de 'lobo solitario'.

El sospechoso mantenía una comunicación constante con los otros dos arrestados en Marruecos, formando una estructura transnacional que facilitaba el flujo de propaganda radical y la financiación de actividades terroristas.

Claves de la operación

Tres son las claves de este gran éxito de la Policía Nacional. En primer lugar, la colaboración internacional —el éxito del operativo ha sido posible gracias a la estrecha cooperación con la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos, permitiendo descabezar la célula de forma simultánea en ambos países—.

Otro punto clave de la investigación ha sido todo lo relacionado con las redes sociales; hablamos del adoctrinamiento digital: se investiga el uso intensivo de plataformas digitales para la difusión de material propagandístico, una táctica que el grupo utilizaba para captar perfiles vulnerables y radicalizarlos en cortos periodos de tiempo.

También importante ha sido desarticular su financiación, y es que, además de la planificación operativa, la célula servía como nodo logístico para el envío de fondos destinados a apoyar las actividades globales de Daesh.

Alerta antiterrorista

Esta detención se suma a los esfuerzos constantes de las fuerzas de seguridad en las Islas Baleares, donde últimamente se han visto diversos operativos similares debido a su importancia estratégica. El Ministerio del Interior mantiene activo el Nivel 4 de Alerta Antiterrorista (Riesgo Alto), reforzado con medidas adicionales de seguridad en infraestructuras críticas y lugares de gran afluencia.

El detenido en Palma será trasladado en las próximas horas a Madrid para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, donde se espera que se le imputen delitos de pertenencia a organización terrorista, adoctrinamiento activo y conspiración para atentar.