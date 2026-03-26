Los hechos ocurrieron en junio de 2025, cuando un guardia civil se encontró, a primera de la mañana, a un hombre durmiendo en el rellano del bloque de viviendas del acuartelamiento de La Roda de Andalucía.

En dependencias oficiales, declaró que se había peleado con un vecino la noche anterior y que saltó el muro del cuartel para buscar refugio y quedarse a dormir. Tenía antecedentes policiales por diversos delitos y aparecía en la base de Seguridad Ciudadana como un hombre inestable mentalmente, vinculado al radicalismo islámico.

También se llevó a cabo un análisis de sus redes sociales, del cual se observó que el investigado realizaba publicaciones en las que aparecía vestido con indumentaria de carácter paramilitar, mostrando simbología islámica y posando en las fotografías con el dedo índice de la mano derecha levantado, un gesto conocido en el ámbito islámico como Tawhid. Este gesto simboliza la afirmación de que "no hay más Dios que Alá" y representa la creencia monoteísta propia del islam.

Ante estos indicios, y con el objetivo de prevenir cualquier posible riesgo para la seguridad nacional, se solicitó autorización para examinar la información almacenada en el teléfono móvil del investigado, con el fin de profundizar en el análisis pericial mediante el estudio de los datos accesibles en el dispositivo. Tras la elaboración del correspondiente informe técnico-pericial, se concluyó que el individuo presentaba inestabilidad mental, aunque en principio no parece constituir un riesgo grave para la seguridad nacional.

Por el momento, y según recoge la sentencia, corresponderá a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa —concretamente a la plaza número uno— continuar con la tramitación y conocimiento de la causa.