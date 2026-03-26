Mata a una dependienta y se corta el cuello después en un centro Pokémon de Japón

Horror y tragedia en Japón con lo ocurrido este jueves 26 de marzo en el Mega Centro Pokémon de Tokio ubicado en el segundo piso del edificio Sunshine City en Ikebukuro, distrito de Toshima. Un enajenado ha matado a una de las dependientas y posteriormente se ha cortado el cuello.

Según las informaciones de las autoridades "un hombre de entre 20 y 30 años ingresó en el establecimiento y amenazó a la mujer de alrededor de 20 con el arma blanca, para posteriormente apuñalarla en el cuello hasta dejarla inconsciente. Tras ello la joven falleció".

Estas son algunas de las imágenes que llegan del momento. En ninguna se ve el suceso en sí, pero sí los momentos de pánico de aquellos que estaban en la tienda o en las cercanías:

La situación aún es más escabrosa ya que el autor de los hechos se clavó posteriormente el cuchillo en el cuello, según informan también las autoridades locales. Ambos se encontraban en estado grave y fueron declarados muertos poco después.

De momento no se ha dado mayor información sobre lo sucedido ni si hay motivos concretos de este asesinato.