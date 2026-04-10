Detenido por rajar el rostro a un hombre en Málaga

Detenido en Málaga un hombre de 49 años por, presuntamente, rajar el rostro a un ciudadano con un arma blanca que le había llamado la atención por golpear mobiliario urbano y vehículos estacionados en la vía pública. La víctima, un varón de 41 años, sufrió un corte de unos 20 centímetros de longitud en el rostro. Dada la gravedad y la profundidad de la herida, se precisará intervención quirúrgica para tratar las lesiones sufridas. Tras la agresión, fue rápidamente atendido y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la capital de la Costa del Sol.

Los hechos tuvieron lugar este pasado jueves, en torno a las 15:10 horas, concretamente en la calle Punta Alta de Málaga. A esa hora, los servicios de emergencias comenzaron a recibir varios avisos al 112 y al 091, alertando de la presencia de un hombre que mostraba una actitud extremadamente violenta. Los testigos presenciales señalaron que el individuo no solo arremetía contra los elementos de la calle y los coches, sino que también increpaba y amenazaba a las personas que transitaban por la zona.

Tras recibir la alerta, varias patrullas se desplazaron de forma inmediata al lugar de los hechos. Al llegar, los agentes se encontraron con la víctima ensangrentada, quien les relató que había sido atacada por un desconocido tras afearle su comportamiento vandálico. El agredido explicó que tuvo que defenderse para evitar males mayores y proteger su propia vida ante la agresividad del atacante.

Un conocido de la Policía

Instantes después, los policías lograron localizar en las inmediaciones al presunto autor de la agresión. El individuo intentó eludir la acción policial y se había deshecho del arma blanca arrojándola debajo de un vehículo aparcado en la calle. No obstante, los agentes consiguieron recuperar el cuchillo, que aún conservaba restos de sangre, y procedieron a su intervención como prueba fundamental del delito. El sospechoso fue inmediatamente detenido y trasladado a dependencias policiales tras pasar previamente por un centro de salud.

Además de los cargos por lesiones graves y desórdenes públicos que se le imputarán por este suceso, las comprobaciones de los agentes revelaron que el arrestado no era un desconocido para las fuerzas de seguridad. Al identificarle, la Policía constató que tenía en vigor una requisitoria de búsqueda y detención dictada por un juzgado malagueño en relación con otra causa judicial previa. Este nuevo episodio delictivo agrava notablemente su situación penal, a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial competente.