Detenidos en Barajas con casi 45 kilos de cocaína impregnada en su ropa

Un hombre y una mujer han sido detenidos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras descubrirse que transportaban cocaína impregnada en ropa que llevaban en su equipaje. La intervención tuvo lugar durante un control rutinario efectuado por agentes especializados en estupefacientes.

Los hechos se produjeron el pasado 30 de marzo, cuando agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes de la Policía Nacional, destinados en el aeropuerto madrileño, realizaron una inspección sobre el equipaje de dos pasajeros procedentes de un vuelo internacional. Durante este tipo de controles, los agentes revisan de forma selectiva maletas y pertenencias con el objetivo de detectar posibles sustancias ilícitas o métodos de ocultación utilizados en el tráfico de drogas. En este caso, la actuación policial se centró en tres maletas pertenecientes a los viajeros, cuyo contenido llamó la atención de los agentes desde el primer momento.

Olores a químico

En el interior del equipaje, los agentes localizaron un total de 66 prendas de ropa que presentaban características inusuales. Las prendas tenían una textura más rígida de lo habitual y desprendían un fuerte olor a producto químico.

Estos indicios llevaron a los agentes a sospechar que podría tratarse de un método de ocultación de sustancias estupefacientes, una técnica conocida en el tráfico de drogas que consiste en impregnar tejidos con droga disuelta para dificultar su detección.

Ante estas señales, se procedió a realizar pruebas específicas para confirmar la naturaleza de la sustancia. Tras aplicar el correspondiente narcotest, los agentes verificaron que las prendas estaban impregnadas de cocaína. El análisis posterior determinó que el conjunto de la ropa intervenida contenía casi 45 kilos de cocaína, una cantidad relevante dentro de este tipo de operaciones en puntos fronterizos.

La utilización de ropa como soporte para la droga es una modalidad que requiere posteriormente procesos químicos para extraer la sustancia en destino, lo que forma parte de las estrategias utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional.

Tras la confirmación del resultado positivo, los dos pasajeros fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. La intervención se llevó a cabo en el propio aeropuerto, donde se activaron los protocolos habituales en este tipo de situaciones.