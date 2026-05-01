Unos 200 cerdos mueren en un incendio en una granja de Badajoz

Un incendio declarado en la mañana de este viernes, 1 de mayo, ha arrasado por completo una explotación ganadera en la localidad pacense de Villalba de los Barros (Badajoz), provocando la muerte de alrededor de 200 cerdos, según han informado fuentes del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

El fuego se originó en torno a las 9:00 horas en una granja situada en el kilómetro 2 de la carretera EX-155. Las llamas se propagaron con rapidez y acabaron calcinando íntegramente la nave en la que se encontraban los animales, sin que fuera posible salvarlos pese a la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (Cepei) de la Diputación de Badajoz, procedentes de los parques de Zafra y Almendralejo, así como efectivos de la Guardia Civil, que colaboraron en las labores de extinción y aseguramiento de la zona.

A pesar de la magnitud del incendio y de los importantes daños materiales ocasionados —con la nave completamente destruida—, no se han registrado daños personales, lo que ha evitado consecuencias más graves.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, aunque las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el origen del siniestro.