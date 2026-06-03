Desmantelado un punto de venta de droga en Alpedrete tras las quejas de los vecinos

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga instalado en una vivienda de Alpedrete, en Madrid, tras una investigación iniciada a raíz de las quejas de varios vecinos por la continua afluencia de personas y vehículos al inmueble.

La operación se ha saldado con la detención de dos hombres de 31 y 35 años, acusados de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras pasar a disposición judicial, ambos han ingresado de forma provisional en prisión. Las pesquisas comenzaron el pasado mes de marzo después de que diversos residentes de la zona alertaran del aumento de visitantes que acudían al domicilio y estacionaban sus vehículos frente a la urbanización de forma que dificultaba el acceso a ella.

Las informaciones que aportaron los vecinos llevaron a los agentes a poner en marcha una investigación para determinar la actividad que se desarrollaba en la vivienda. Durante las vigilancias realizadas, la Guardia Civil detectó un constante movimiento de personas que acudían al inmueble durante cortos periodos de tiempo, una circunstancia compatible con la venta de sustancias estupefacientes. Los investigadores comprobaron además que uno de los sospechosos mantenía un elevado nivel de vida y utilizaba varios vehículos de alta gama.

Una nave para ocultar los vehículos

Según la Guardia Civil, uno de los detenidos había alquilado una nave industrial donde guardaba los vehículos que utilizaba habitualmente. La investigación concluyó que alternaba el uso de los distintos automóviles con el objetivo de dificultar su identificación y evitar ser detectado durante los seguimientos policiales.

Por su parte, el segundo arrestado se encargaba presuntamente de las labores de vigilancia, custodia y venta de la droga a los compradores que acudían al domicilio.

Drogas y dinero en efectivo

En la fase final de la operación se realizaron dos registros, tanto en la vivienda investigada como en la nave industrial vinculada a los detenidos. Los agentes intervinieron 70 gramos de cocaína, 40 gramos de hachís y más de 3.000 euros en efectivo. Además, se incautó un vehículo y diversa documentación relacionada con la actividad.

Entre el material localizado por los agentes figuraban documentos de contabilidad que reflejarían las ventas realizadas durante los primeros meses del año. Estas anotaciones recogían operaciones por un importe cercano a los 50.000 euros durante el primer cuatrimestre.