Detenidas dos mujeres que querían introducir cocaína en una cárcel de Santander

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de 24 y 51 años, vecinas de Polanco y Santander, respectivamente, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública por intentar introducir cocaína en el Centro Penitenciario de El Dueso.

En las dos actuaciones se intervinieron más de 90 gramos de cocaína distribuidos en pequeños paquetes y envoltorios. Además, durante uno de los dispositivos, los agentes arrestaron a una tercera mujer, de 30 años y vecina de Miengo, sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación. Las actuaciones se enmarcan en los controles preventivos que desarrolla la Guardia Civil para impedir la entrada de sustancias estupefacientes en el centro penitenciario.

Perro policía

La primera intervención tuvo lugar a principios de junio durante un dispositivo de vigilancia desplegado en el aparcamiento destinado a las visitas de la prisión. En el operativo participó un perro detector de drogas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que marcó a una mujer que tenía programado un encuentro en la modalidad de vis a vis.

Tras ser acompañada a dependencias de la Guardia Civil, la mujer entregó voluntariamente dos pequeños paquetes que ocultaba en el interior de su cuerpo. Los agentes comprobaron que contenían cerca de 50 gramos de cocaína, por lo que procedieron a su detención. La mujer quedó investigada como presunta autora de un delito relacionado con el tráfico de drogas.

Orden de búsqueda

Durante la misma actuación, los agentes identificaron a varias personas que acompañaban a la detenida. Al verificar su documentación, comprobaron que una de ellas, una mujer de 30 años vecina de Miengo, tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación dictada por una autoridad judicial. Por este motivo, también fue arrestada y puesta a disposición judicial.

La segunda actuación se desarrolló la semana pasada gracias a la colaboración entre los funcionarios del centro penitenciario y la Guardia Civil. Una mujer que acudía a realizar una visita familiar fue sometida a los controles habituales en la zona de acceso a la prisión. Durante la inspección, los funcionarios detectaron entre sus pertenencias varios envoltorios que podían contener sustancias estupefacientes. Ante esta situación, se requirió la intervención de los agentes encargados de la seguridad del centro. Las comprobaciones realizadas permitieron confirmar que los envoltorios contenían cocaína.

En esta segunda actuación fueron localizados 44 envoltorios de cocaína, por lo que la mujer fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública. Sumadas ambas intervenciones, la Guardia Civil ha intervenido más de 90 gramos de cocaína, distribuidos en dos paquetes ocultos en el cuerpo de una visitante y en 44 envoltorios preparados para su introducción en el interior del establecimiento penitenciario.