Cae un estafador de cursos online, criptomonedas y productos de inteligencia artificial

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un individuo acusado de articular una red de estafas digitales. A lo largo de la última década, el sujeto logró construir una infraestructura criminal que adaptaba de forma constante a las tendencias del mercado y las nuevas demandas sociales. Su abanico de engaños iba desde la venta de cursos de formación hasta la inversión en criptomonedas y, más recientemente, la comercialización de productos basados en inteligencia artificial.

Las investigaciones policiales arrancaron tras una avalancha de denuncias interpuestas por ciudadanos que aseguraban haber sido víctimas de fraude al adquirir formación académica en la red. La estrategia del detenido consistía en ofertar los cursos a través de diversas plataformas vinculadas a sociedades mercantiles ficticias, registradas a su propio nombre.

Material plagiado

El material educativo que proporcionaba no era de elaboración propia, sino que había sido extraído sin permiso de internet, donde sus verdaderos autores lo habían publicado de forma gratuita. El arrestado se apropiaba de este contenido para comercializarlo bajo la etiqueta de material premium o exclusivo. Además, prometía a sus clientes la obtención de un título oficial al concluir los estudios, a pesar de no contar con el respaldo de la Universidad ni de ninguna otra institución académica homologada.

El rastro del estafador llevó a los investigadores a descubrir que, entre los años 2019 y 2021, centró gran parte de su actividad delictiva en el floreciente sector de las finanzas digitales. A través de una plataforma de intercambio, ofrecía la posibilidad de comprar activos digitales asegurando un nulo cobro de comisiones al utilizar tarjetas de crédito. Sin embargo, el sistema operaba bajo una modalidad fantasma. Cuando las víctimas intentaban retirar su inversión, el estado de la transacción quedaba pendiente. Desde el supuesto soporte técnico se exigía entonces a los usuarios el abono de una cantidad adicional bajo el pretexto de pagar una tasa de verificación. Quienes accedían a este chantaje y abonaban la tarifa terminaban siendo bloqueados de manera definitiva, perdiendo tanto el capital inicial como el dinero extra.

Para dotar de credibilidad a sus fraudes, el individuo no dudaba en realizar un uso ilícito de la imagen corporativa de terceros. Empleaba nombres, logotipos y marcas registradas pertenecientes a diversas entidades bancarias, corporaciones privadas y organismos oficiales de España. Esta táctica le permitió engañar a un gran número de consumidores. Su último gran reclamo, aprovechando el auge del sector, fue la venta de supuestos servicios tecnológicos a gran escala.

El historial del detenido ya contaba con antecedentes de peso. En una investigación policial previa, se demostró que había logrado engañar a un empresario hasta el punto de arrebatarle el control total de su compañía y de su página web, lo que generó a la víctima un perjuicio económico superior a los 50.000 euros. Tras su arresto el pasado 8 de junio, el individuo ha pasado a disposición judicial acusado de presuntos delitos de estafa, vulneración de la propiedad intelectual, fraude a los consumidores y falsedad documental.