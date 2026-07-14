Una mujer en estado crítico tras caer desde un cuarto piso en Palma

Una mujer se encuentra en estado crítico tras precipitarse al vacío desde el cuarto piso de un edificio de viviendas en Palma de Mallorca. El suceso ha movilizado de madrugada a las fuerzas de seguridad y a los servicios sanitarios, que lograron estabilizar a la víctima antes de su traslado hospitalario.

Los hechos ocurrieron en torno a las 2:45 horas de la madrugada de este martes en el número 110 de la calle General Riera. Varias llamadas de testigos y vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia tras percatarse de que una mujer había caído al vacío.

Rápida intervención médica

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía y una unidad de Soporte Vital Avanzado del SAMU 061. Una vez en el punto del accidente, el personal médico comprobó que la víctima presentaba lesiones de extrema gravedad.

Tras una compleja labor de estabilización en el propio lugar de los hechos, la mujer —cuya edad no ha sido facilitada— fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Universitari Son Espases, donde quedó ingresada en estado crítico y politraumatizada grave.

Investigación abierta

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la caída y determinar si se trata de un accidente, una tentativa de suicidio o si pudo haber terceras personas implicadas. Por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas.