Tres heridos al desplomarse un falso techo en una discoteca de Torremolinos

El incidente se produjo sobre las 00:53 horas en un local de ocio situado en la plaza de la Noguera en Torremolinos, cuando un falso techo decorativo de grandes dimensiones se desprendió y cayó sobre la zona donde se encontraban varios clientes. Fueron los propios testigos quienes dieron la voz de alarma al servicio de Emergencias 112.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, que inspeccionaron el establecimiento y aseguraron la zona para evitar nuevos desprendimientos. También intervinieron agentes de la Policía Local.

Como consecuencia del accidente, tres personas resultaron heridas: dos mujeres de 28 y 31 años y un hombre de 31. Los tres fueron atendidos por los sanitarios del 061 y posteriormente trasladados al Hospital Clínico Universitario de Málaga.

Por el momento no han trascendido las causas del desprendimiento, que están siendo investigadas, ni el alcance de los daños sufridos por el local.