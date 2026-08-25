Aparece flotando el cadáver de un hombre en estado de descomposición en un puerto deportivo de lujo

El cuerpo sin vida de un hombre, en avanzado estado de descomposición, ha sido localizado este martes por la mañana flotando en aguas de Port Adriano, en el municipio mallorquín de Calvià. Trabajadores del puerto deportivo dieron la voz de alarma al observar el cadáver aproximándose a la zona de los muelles.

El aviso se produjo minutos antes de las 12:00 horas. Tras recibir la alerta, los servicios de emergencia movilizaron hasta el lugar a varias patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil. El Instituto Armado activó además al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), cuyos efectivos se encargaron de acceder al cuerpo y proceder a su recuperación.

Una vez rescatado, el cadáver fue trasladado a tierra firme. Ahora serán las autoridades judiciales y los investigadores quienes deberán determinar las circunstancias de la muerte y tratar de establecer la identidad del fallecido.

El estado de descomposición del cuerpo dificulta inicialmente su identificación. Está previsto que se le practique la correspondiente autopsia, que permitirá aportar información sobre las causas del fallecimiento y sobre el tiempo que podría haber permanecido en el mar.

La hipótesis de un naufragio

Aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del fallecido, las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un inmigrante que habría desaparecido durante una travesía marítima hacia Baleares.

Los investigadores trabajan con la posibilidad de que el hombre viajara en una patera que habría sufrido algún tipo de incidente durante el trayecto. La hipótesis deberá ser confirmada a partir de las pruebas forenses y de la investigación abierta para esclarecer el origen del cuerpo.

El hallazgo se produce, además, después de que este lunes se registrara temporal marítimo en la costa de Calvià, unas condiciones que pudieron complicar la navegación en la zona.

El mar, clave para esclarecer el caso

La localización del cadáver en aguas próximas a Port Adriano abre ahora una investigación destinada a reconstruir cómo y cuándo llegó hasta ese punto. Los efectivos de la Guardia Civil deberán determinar si existe alguna relación con una embarcación de inmigrantes desaparecida o con algún otro incidente marítimo.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las posibilidades y no han confirmado oficialmente la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas de su muerte. La autopsia y las diligencias policiales serán determinantes para avanzar en la investigación.