Muere un hombre arrollado por su propio coche mientras pescaba

Un hombre ha fallecido este lunes por la noche en el embalse de Buendía (Cuenca) después de quedar atrapado bajo su propio vehículo, que se ha desplazado al no tener puesto el freno de mano mientras él se encontraba pescando.

El accidente se ha producido sobre las 21:15 horas cerca de la zona de acceso al embalse desde la carretera CM-2000. Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el coche se encontraba detrás del hombre cuando ha comenzado a desplazarse y lo ha arrollado.

El vehículo ha terminado atrapando al hombre debajo. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Tarancón, que han conseguido sacar el cuerpo de debajo del coche. El médico de urgencias que ha acudido al embalse únicamente ha podido certificar su fallecimiento.