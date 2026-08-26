Un accidente pirotécnico en el chupinazo de Noáin deja medio centenar de heridos

El inicio de las fiestas de Noáin (Navarra) ha quedado marcado este miércoles por un accidente pirotécnico que ha dejado alrededor de medio centenar de personas heridas. Varios cohetes explotaron prácticamente al mismo tiempo durante el chupinazo, algunos de ellos entre la multitud congregada en la plaza de los Fueros y otros en el propio balcón del Ayuntamiento.

El suceso ocurrió sobre las 12:02 horas, apenas unos instantes después del lanzamiento de los primeros cohetes que anunciaban el comienzo de las fiestas patronales. La explosión provocó escenas de confusión y miedo entre los asistentes, mientras los servicios de emergencia acudían rápidamente al lugar.

47 personas atendidas en Noáin

El centro de salud de Noáin atendió a un total de 47 personas, todas ellas con heridas de carácter leve. Los afectados presentaban principalmente dolores de oído, quemaduras y contusiones. Ninguno de estos pacientes necesitó ser trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

Además, tres hombres, de 41, 53 y 54 años, fueron evacuados al Hospital Universitario de Navarra para ser sometidos a una valoración médica debido a las quemaduras sufridas. Dos de ellos presentan pronóstico reservado, aunque el Ayuntamiento del Valle de Elorz ha señalado que todos los heridos se encuentran fuera de peligro y evolucionan dentro de lo esperado según la gravedad de sus lesiones.

Entre los trasladados se encuentra el trabajador municipal que estaba manipulando los cohetes en el momento del accidente.

Los cohetes prendieron de forma accidental

Las primeras informaciones apuntan a que el accidente se produjo cuando varias mechas prendieron de manera prácticamente simultánea. Los dos primeros cohetes fueron lanzados sin que se registraran problemas, pero las chispas habrían provocado que las mechas de otros artefactos se encendieran antes de tiempo.

Tres de esos cohetes se habrían dirigido hacia abajo y terminaron explotando entre las personas que llenaban la plaza. Posteriormente, varios más, alrededor de cinco según algunos testigos, habrían detonado dentro del balcón del Ayuntamiento, que se encontraba abarrotado.

En ese espacio se encontraban miembros de la corporación municipal, invitados, representantes de la asociación de jubilados y también integrantes de la corporación infantil. La situación generó especial alarma debido a la presencia de numerosos menores.

Heridos, humo y momentos de confusión

La deflagración provocó una situación de caos durante varios minutos. El humo, el ruido de las explosiones y las personas que buscaban asistencia médica provocaron escenas de nerviosismo en la plaza y en el interior del Consistorio.

Algunos de los afectados sufrieron quemaduras en las piernas. Los primeros auxilios fueron prestados tanto por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar como por personal médico que se encontraba en las inmediaciones. El Ayuntamiento llegó a habilitar el salón de plenos como espacio provisional para atender a algunos de los heridos.

La rápida intervención permitió realizar una primera clasificación de los afectados y trasladar al hospital a quienes necesitaban una valoración más especializada.

Amplio dispositivo de emergencia

Hasta Noáin se desplazaron bomberos de Cordovilla, ambulancias de soporte vital avanzado y básico, un equipo médico y efectivos de la Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para determinar con exactitud cómo se produjo el encendido accidental de los cohetes y esclarecer las circunstancias que provocaron la explosión.

Pese al accidente, el Ayuntamiento del Valle de Elorz ha confirmado que la programación festiva continuará según lo previsto una vez controlada la emergencia y garantizadas las condiciones de seguridad.

El Consistorio ha agradecido la rápida actuación de los servicios sanitarios, cuerpos policiales, bomberos, personal del centro de salud y voluntarios que participaron en la atención a los heridos.

La presidenta de Navarra, María Chivite, también se ha puesto en contacto con el alcalde para conocer de primera mano lo ocurrido y trasladar su apoyo a los afectados y al Ayuntamiento. Ahora, las diligencias tratarán de esclarecer por qué varios cohetes se encendieron de forma prematura y terminaron provocando un accidente en pleno comienzo de las fiestas de Noáin.