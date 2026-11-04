El cargador de un AK-47 y riesgo de explosión: cae el gran laboratorio narco de Coín

Efectivos de la Guardia Civil han desmantelado una estructura delictiva asentada en el municipio de Coín dedicada a la adulteración y distribución a gran escala de estupefacientes. La actuación, enmarcada en la operación Kurt, se ha saldado con la detención de tres personas y la tramitación de dos órdenes internacionales de arresto para localizar a otros integrantes de la trama.

Las pesquisas comenzaron meses atrás, tras recopilar información sobre los movimientos en torno a dos inmuebles dotados de estrictas medidas de seguridad. Los investigadores comprobaron que el entramado utilizaba estas viviendas no sólo para el almacenaje tras su recepción, sino como auténticos laboratorios clandestinos en los que rebajaban la pureza de las sustancias para multiplicar los beneficios.

Para llevar a cabo las mezclas, los implicados recurrían a grandes volúmenes de productos químicos de corte, entre los que figuraban acetona y carbonato sódico. Con posterioridad, el material era compactado mediante prensas manuales y moldes metálicos diseñados a medida, con el fin de reconstruir el formato habitual en bloques a los que estampaban sellos propios para certificar el lote manipulado.

Transportes con dobles fondos

Una vez preparado el cargamento, la organización coordinaba los portes por carretera empleando turismos modificados con dobles fondos artesanales. Este método permitía sortear los controles policiales y trasladar los alijos de manera encubierta hacia otros destinos de la Unión Europea, con especial arraigo de la distribución en Francia e Italia.

Durante las entradas y registros efectuados en los dos domicilios, los agentes se incautaron de 68 kilogramos de cocaína en roca, más de 500 litros de disolventes volátiles, 150 kilos de aditivos químicos y 10.000 euros en metálico. Asimismo, los investigadores intervinieron diverso instrumental técnico, alambiques, prensas y el cargador de un subfusil AK-47.

El instituto armado ha advertido además del grave peligro al que estuvieron expuestos los vecinos de la zona debido a la acumulación de reactivos altamente inflamables con riesgo de deflagración. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha ordenado el ingreso en prisión provisional para los tres arrestados.