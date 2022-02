El PP deja muda a Monica Oltra: "¿Cuántos muertos son su límite para asumir responsabilidades?"

En las Cortes Valencianas el PP ha dejado en evidencia a la líder de Compromís y consejera de políticas inclusivas, Mónica Oltra, que continua sin asumir responsabilidad alguna de su gestión. Los populares le han realizado una pregunta directa: "¿cuántos muertos son su límite para asumir responsabilidades?".

Oltra se ha defendido diciendo en las Cortes: "no soy una gallina que pongo residencias como huevos". Ella misma ha especificado que "no teníamos presupuesto para infraestructuras, sino para prestaciones directas a las personas porque lo primero son las personas". "Hemos hecho residencias en salud mental, centros de día y para mujeres. No tenemos facturas en los cajones y en estos últimos dos años hemos sufrido una pandemia", ha añadido.

La diputada del PP Elena Bastidas, responsable de las políticas sociales, ha exigido transparencia y responsabilidad a Oltra y su gestión, denunciando el "victimismo" que practica la líder de Compromís: "usted es siempre la víctima. Siempre. De la mala suerte, de la gestión del PP... de todo". "Cuántas fatalidades más tienen que pasar para que se le haga insoportable seguir en el cargo", ha llegado a decir Bastidas.

Desde la tribuna de las Cortes Valencianas Bastidas le ha recriminado a Oltra que "ha incrementado un 33% y dado más dinero a las empresas privadas esas que tan poco le gustan" mientras "no ha inaugurado ni una residencia pública en siete años". También ha señalado "los 560 millones de euros que ha pagado en servicios que están fuera de contrato porque han caducado, como ha ocurrido en la residencia de Moncada".

Monica Oltra, una vez más, terminó la sesión de control al Gobierno de la Generalidad Valenciana sin asumir ninguna responsabilidad o anunciar alguna medida para subsanar la deficiente gestión social en la Comunidad Valenciana.