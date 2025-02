Las cámaras de seguridad muestran a Mazón entrando en el Cecopi a las 20:28 horas

El gobierno valenciano ha distribuido las imágenes de seguridad que muestran al presidente, Carlos Mazón, entrando en el Cecopi a las 20.28, como reveló por primera vez en cuatro meses este miércoles. Hasta ese momento había asegurado que llegó "pasadas las 19.30". La cámara le grabó una hora más tarde, lo que explicaría el cambio de versión.

La hora adquirió especial relevancia una vez la juez hizo averiguaciones para conocer si como había dicho la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, no sé envío la alerta móvil a los valencianos hasta que Mazón llegó al Cecopi. El aviso fue a las 20.11, hora en la que no estaba el presidente valenciano en este organismo, al que no tenía obligación legal de acudir, como sí era el caso de Bernabé, que participó de manera telemática.

También estaban la exconsejera de Emergencias del PP, Salomé Pradas, destituida y que habría sido la encargada de dar la orden sobre la alerta; además del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, que relató que Mazón no estaba presente a la hora que se envió el aviso.

Lo ocurrido podría exculparle de responsabilidad penal sobre las consecuencias que tuvo enviar la alerta tarde, pero le compromete a nivel político por no haber explicado hasta ahora a qué hora exacta llegó al Cecopi, lo que ha sumido al PP en un ambiente de tensión en las ultimas horas, aunque la dirección nacional le muestra su apoyo públicamente.