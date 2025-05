Ha pasado medio año y la pátina de polvo sigue en cada fachada y en cada calle sin asfaltar. Caminando por las zonas afectadas, todavía podemos ver colegios derruidos o un coche empotrado en una vivienda que todavía mantiene todo su mobiliario cubierto por los escombros.

En este cuarto episodio del documental ‘20:11, sobrevivir la Dana’, nos adentramos en edificios apuntalados, en garajes sepultados en el barro y acompañamos a Aarón a lo que queda de su antigua casa: El embaldosado de un porche.

No hay normalidad. Ni en lo físico, ni en lo emocional. El abandono institucional se ha producido a todos los niveles: Desde los ayuntamientos que no convocaron sus comités de emergencia, a un CECOPI que no reaccionó y a un Gobierno central que no ha socorrido a las víctimas ni antes, ni durante, ni después de la tragedia.

Aquí puedes ver 20:11, sobrevivir a la DANA

Disponible en el canal oficial de YouTube y en la web oficial de Libertad Digital.

👉 Ver el documental completo en YouTube

👉 Acceder a la web oficial del documental