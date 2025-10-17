Carlos Mazón asistirá al funeral de Estado el 29 de octubre

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sí que acudirá al funeral de Estado que se celebrará en Valencia el próximo 29 de octubre de 2025 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la capital del Turia por las víctimas de la DANA. En contraposición a lo que señalan algunos medios, el líder valenciano acudirá al velatorio en el que se recordarán a las personas que ya no están y se homenajeará a los que continúan centrados en la recuperación y la reconstrucción de los municipios valencianos.

Algunos medios de comunicación, como ‘La Sexta’, han afirmado que Mazón no ha aclarado que acudirá al funeral el 29 de octubre cuando, el entorno del jefe del Consell asegura que sí asistirá y rendirá homenaje a las víctimas de las inundaciones de octubre del año pasado.

Al mismo funeral acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyas palabras "si necesitan más recursos que los pidan", o su huida de Paiporta, todavía resuenan entre los valencianos afectados que se sienten abandonados por la administración central ya que solo ha entregado el 21% de las ayudas a los afectados desde octubre de 2024. El gobierno valenciano, en contraposición, ha entregado ya el 70% de las ayudas prometidas, según defendía Mazón en el parlamento valenciano durante la sesión de control de ayer.

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el entorno de Mazón sí que sostiene que el presidente valenciano acudirá al funeral de Estado que se celebrará el miércoles 29 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Además, también asistirán otros líderes autonómicos como, Emiliano García-Page o Juanma Moreno.

Únicamente dos asociaciones partidistas, cuyos portavoces están relacionados con el PSOE y Compromís, piden a Carlos Mazón que no acuda mientras defienden la gestión de la administración central. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha afirmado que es "un buen día para ponerse enfermo".

Entre las personalidades que acudirán al funeral de finales de mes están; los reyes de España, Pedro Sánchez y alguna representación más del gobierno, cuya gestión ha sido reprobada por una gran multitud de valencianos ya que se han sentido apartados y excluidos por el Gobierno de España en el momento más crítico de la región valenciana.

Desde el Partido Popular valenciano, Juanfran Pérez Llorca, portavoz popular en la Comunidad Valenciana, ha señalado que "ni Sánchez ni sus ministros pueden dar lecciones de moralidad". Pérez Llorca acusaba al PSOE valenciano de utilizar "el dolor de las víctimas para politizar todo" y aprovecharse del rédito político "que en las encuestas no tienen".