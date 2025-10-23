El Roig Arena vibra de nuevo con 'Discoteca de los 80' recordando los éxitos rotundos de hace más de 35 años

Valencia bailó al ritmo de los años dorados de la música pop. Este último sábado el Roig Arena se transformó, como lo suele hacer cuando combina deporte y concierto, pero esta vez, dio un paso más que todavía no se había visto. El espacio se convirtió en una auténtica máquina del tiempo con el espectáculo "Discoteca de los 80", un evento que reunió más de 15 artistas icónicos de la década y congregó a miles de asistentes en un ambiente de pura nostalgia y energía. Esencia pura de Valencia.

El Roig Arena, hasta el momento, había acostumbrado a los valencianos en un mes y medio a vivir un concierto o vivir un partido de baloncesto. Pero este último sábado por la noche vivió una de sus primeras grandes citas musicales con un escenario 360º y un despliegue tecnológico impresionante que envolvió al público en una experiencia audiovisual única. Luces, pantallas y sonido envolvente acompañaron los himnos que marcaron a toda una generación y puso a bailar, y a botar, a los espectadores entregados desde el principio de la velada.

El cartel fue de auténtico lujo: Bananarama, Alphaville, Samantha Fox, C.C. Catch, Ivana Spagna, F.R. David, Fancy, Ryan Paris, P. Lion, Ken Laszlo, Bad Boys Blue y muchos más ofrecieron actuaciones cargadas de ritmo y emoción. Temas como "Forever Young", "Venus" o "Touch Me" hicieron cantar y bailar a un público que no dejó de corear los grandes clásicos de los 80.

La promotora Sharemusic!, responsable del evento, calificó la noche como "histórica" y destacó la respuesta del público valenciano, que llenó por completo el recinto. Valencia, que en los ochenta fue epicentro de la música de baile, volvió a demostrar su pasión por la cultura musical.

El éxito de esta cita, segunda y última parada de la gira tras agotar entradas en Madrid, confirma que la magia de los ochenta sigue más viva que nunca. Una noche de recuerdos, emociones y buena música que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.