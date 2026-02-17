La Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Valenciana ha recibido un total de 41 solicitudes de modificación del calendario escolar del curso 2025-26 para ampliar el número de festivos durante la semana de Fallas 2026. De ellos, 37 municipios han pedido esta medida para el 16 y/o 17 de marzo y otros cuatro para el 18 o 20 de marzo.

Desde la administración educativa avanzan que se autorizará este cambio cuando se acredite la existencia de una justificación documental "clara y suficiente" de la excepcionalidad que motiva la solicitud, cuando haya un informe favorable de la Dirección Territorial e Inspección de Educación y cuando la medida esté avalada por acuerdo del Consejo Escolar Municipal.

Las solicitudes que no presenten la documentación y justificación indicadas no podrán ser estimadas, al no cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente con el fin de garantizar que las modificaciones del calendario escolar respondan únicamente a criterios de excepcionalidad real y debidamente acreditada.

Educación recuerda que los Consejos Escolares Municipales son los responsables de fijar y aprobar las fechas de los tres días festivos locales que se aplican a los centros escolares de su municipio en su propuesta presentada al inicio del curso.

En este sentido, en la documentación recibida durante los últimos días se observa que un número significativo de solicitudes de declaración como no lectivo de los días 16 y 17 de marzo, con motivo de las Fallas, fundamentan su petición en la resolución dictada para la localidad de València.

No obstante, se recuerda que las solicitudes presentadas en las últimas semanas por parte de otros municipios deben ir acompañadas obligatoriamente de un documento formal del ayuntamiento o entidad local competente que justifique la concurrencia de circunstancias excepcionales.

Asimismo, se debe adjuntar el informe de la Policía Local u otros organismos competentes que acrediten la existencia de problemas concretos que afecten al normal desarrollo de la actividad educativa y a la movilidad en la localidad, además del acta o acuerdo del Consejo Escolar Municipal