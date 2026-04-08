Un fallo en la "Renta Web" bloquea las nuevas rebajas fiscales en Valencia

El inicio de la Campaña de la Renta 2025 ha estado marcado por una destacada incidencia informática en los sistemas de la Agencia Tributaria. Un error en el programa estatal Renta Web impide a los contribuyentes aplicarse las últimas deducciones fiscales aprobadas por los Gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, lo que ha generado confusión en las primeras horas de presentación de las declaraciones.

En el caso concreto de la Administración valenciana, el fallo informático bloquea la aplicación de los beneficios fiscales vinculados a la práctica y fomento de la música, así como las rebajas relacionadas con gastos sanitarios y deportivos. Desde la Conselleria de Hacienda, que dirige José Antonio Rovira, han explicado que el sistema dependiente del Ministerio de Hacienda no ha introducido estos cambios a tiempo para el arranque del periodo de liquidación del impuesto.

Ante esta situación, la Agencia Tributaria (AEAT) ha trasladado a las consejerías afectadas que sus técnicos ya se encuentran implementando las modificaciones necesarias en el código del programa para que las nuevas casillas estén disponibles "lo antes posible". El objetivo es que los valencianos y castellanomanchegos puedan seleccionar las opciones correspondientes y disfrutar de las rebajas impositivas prometidas.

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Mientras se soluciona este contratiempo técnico, la propia AEAT ha optado por incluir un aviso tanto en el manual de la renta como en la interfaz del programa. En dicho mensaje, el fisco emplaza a los contribuyentes que tengan derecho a disfrutar de estas ventajas autonómicas a esperar unos días antes de presentar su declaración, garantizando así que no pierdan dinero por culpa del retraso informático.

Las fuentes de Hacienda detallan que, una vez subsanado el error, el sistema habilitará el apartado de 'Otras deducciones' para las ayudas de nueva creación, como la relativa al fomento musical en la región levantina. Paralelamente, se actualizarán de forma automática los cálculos para las bonificaciones que simplemente han sido modificadas, como ocurre con la ampliación de los niveles de renta en las desgravaciones sociosanitarias y deportivas.

El problema ha suscitado rápidamente reacciones en la esfera política. Desde el PSPV han aprovechado el fallo estatal para cargar contra el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca. El síndico socialista, José Muñoz, acusó al Ejecutivo autonómico de tener "mucha prisa" para anunciar las deducciones y para cambiar los logos institucionales, pero "no para que funcione bien" la puesta en marcha de estas medidas, llegando a tildar la situación de "caos".

Por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Nando Pastor, ha restado gravedad a la incidencia y ha garantizado que el inconveniente técnico estatal se solucionará "en cuestión de horas". Para los populares, el aspecto verdaderamente relevante y la noticia de fondo es que un millón de valencianos podrán finalmente aliviar su carga fiscal gracias a la entrada en vigor de estas deducciones.