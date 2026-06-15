Valencia inicia la reforma de la calle Colón sin cortar el tráfico ni el comercio

Las obras de remodelación de la vía más comercial de Valencia han comenzado este lunes. Tal y como estaba previsto, la actuación se prolongará durante los próximos cinco meses, de manera que los trabajos se compatibilizarán con la actividad habitual de los establecimientos, evitando así paralizar el tejido económico de la zona.

La alcaldesa, María José Catalá, ya avanzó la semana pasada que la programación se ha diseñado con el objetivo de finalizar antes de la campaña de Navidad. Esta premisa busca no perjudicar a los comerciantes durante su época de mayor volumen de ventas. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, que ha visitado el inicio de los trabajos junto a representantes vecinales y del sector histórico, ha garantizado un contacto permanente con los afectados para solventar cualquier incidencia.

🚧 Comencen les obres de reurbanització integral del carrer de Colón. ⭕️ Ocupada vorera 🚶, un carril de la circulació (per trams) 🚘 i s'habilita un carril bici 🚲🛴 provisional. ⏳ Termini aproximat: 5 mesos 🔗 https://t.co/vy9SGTDWt0#trànsitVLC pic.twitter.com/HjRkR1Q2HJ — Trànsit València (@TransitValencia) June 15, 2026

"Toda obra supone molestias, hay que tener un poco de paciencia, pero queremos que las obras estén finalizadas para la campaña de Navidad", ha manifestado el edil. La intervención cuenta con una inversión de dos millones de euros y se llevará a cabo mediante varios equipos de trabajo simultáneos para agilizar los plazos de ejecución estipulados.

El proyecto contempla ganar espacio para el viandante mediante la unificación del pavimento y la retirada de elementos que obstaculizan el paso, como las estaciones de bicicletas públicas o los aparcamientos de motocicletas, que serán reubicados en vías aledañas como Cirilo Amorós. Además, se ampliarán los alcorques para fomentar el crecimiento del arbolado y generar mayor superficie de sombra.

La actuación abarca un total de 21.900 metros cuadrados, incluyendo la plaza de los Pinazo y la vía Cerdán de Tallada. Uno de los puntos más destacados es la instalación de 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente, material capaz de reducir hasta en 10 decibelios el ruido rodado y disminuir un 20 por ciento las emisiones contaminantes.

Para evitar alteraciones graves, la Administración local ha diseñado un plan de movilidad que garantiza que no se cerrará la circulación por completo en ningún momento. De hecho, las tareas más invasivas se realizarán en horario nocturno, asegurando el acceso continuo tanto a los locales como a las propias viviendas de los vecinos.

Esta iniciativa supone la primera gran intervención bajo el marco del Plan Valentia, una nueva identidad urbana impulsada por el equipo de gobierno local. Como símbolo de este proyecto, el suelo incorporará un sello diseñado por el artista David Cercós que incluye la leyenda 'Valentia' y un murciélago, reafirmando la identidad histórica del centro de la ciudad levantina.