Fran Carrillo explica la decadencia de Ciudadanos: "Dejamos de dar la batalla cultural"

Las primarias de Ciudadanos en Andalucía que se celebran estos días han estado marcadas por la decisión del partido en poner trabas al diputado crítico, Fran Carrillo, para que pudiera presentar la candidatura. Algo que consiguió cuando ya quedaba poco tiempo para que comenzara la votación telemática entre los distintos candidatos entre los que destaca el "oficialista" Juan Marín.

Carrillo ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo le exigieron desde la dirección del partido "una serie de requisitos que no le han exigido al candidato oficial" y que cuando vieron que había un problema "en vez de comunicármelo en privado lo filtran a los medios".

El candidato crítico con la deriva del partido de Inés Arrimadas ha denunciado los "obstáculos y zancadillas" que ha tenido que sortear para luego sólo poder hacer "una campaña de 48 horas cuando el candidato oficialista ha tenido un mes con coche oficial recorriendo todas las provincias andaluzas". Sin embargo cree que "la militancia está ilusionada" porque "quiere que le represente alguien con convicciones liberales".

En este sentido, Fran Carrillo ha hablado de las "razones" que han convertido Ciudadanos en una opción política en decadencia. Cree que que todo empieza "en la moción de censura infame" a Mariano Rajoy y que, en contra de los grandes partidos, Cs "no tiene la estructura" en la que refugiarse "ante cualquier revés" y que "tienen un suelo electoral que les permite seguir compitiendo". "Nuestro votante no es cautivo, no perdona", ha añadido.

También cree que desde Ciudadanos "dejamos de dar la batalla cultural sobre todo ante el buenismo y lo políticamente correcto" y siguieron "ese buenismo que la izquierda nos marca". Por eso ha dicho que deberían "dejar de ser de centro y ser defensores de las libertades civiles sin ningún tipo de complejo". "Es lo que no hemos hecho", ha señalado. Fran Carrillo también ha remarcado su modelo es el de "la revolución liberal española del siglo XIX" para "la lucha contra el caciquismo, los reaccionarios y los que quieren acabar con las libertades individuales".

"Yo me he opuesto al lenguaje inclusivo" ha señalado Carrillo que ha recordado que desde Cs "defendíamos una ley de violencia intrafamiliar hasta hace dos años". "Ese ha sido mi combate tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Senado", ha dicho.

Sin embargo, el candidato crítico cree que "en un partido tiene que haber modelos distintos" pero también opina que "no podemos estar de perfil ante temas importantes que antes abanderábamos". En este sentido quiere que le "defenderlos" y por ello promueve "un modelo alternativo" que es "el del Ciudadanos original".

Primarias viciadas

El candidato crítico ante la corriente oficialista que abandera el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha recordado que su modelo es: "que el Estado y el Gobierno molesten lo menos posible al ciudadano"; simplificar la burocracia; "una política que apoye sin fisuras al empresario, los verdaderos héroes del país"; "una educación que no esté basada en que los profesores sean animadores socioculturales y dejar libertad a los padres para que elijan"; "impuestos los justos y necesarios, no mas… No quiero un estado del bienestar del burócrata, sino del ciudadano".

Fran Carrillo se ha quejado que no ha podido trasladar estas idea a la militancia y también de la falta de transparencia del partido en estas primarias que cree que "de facto" ya están "viciadas". En este sentido, ha contado que "no han dejado estar presente en el conteo de votos al apoderado de su candidatura" y que cuando pidió el voto en urna en vez de telemático le dijeron que "no".

"Muy transparentes no son", ha señalado Carrillo mientras ha asegurado que si no dejan estar presente al apoderado de su candidatura están pensando en "impugnar la campaña" porque no tienen "la garantía mínima de saber lo que está pasando".