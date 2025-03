Los andaluces no confían en María Jesús Montero que seguiría hundiendo al PSOE-A mientras Juanma Moreno crece

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y flamante lideresa del PSOE-A, María Jesús Montero, no convence a sus paisanos andaluces y mantendría a los socialistas andaluces en números similares a los que les llevó el ex secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas. Una encuesta de Sigma-Dos para El Mundo fortalece la mayoría absoluta del PP-A de Juanma Moreno que ya anunció que se presentará a la reelección en junio de 2026 pese a haber dicho en alguna ocasión que sólo estaría ocho años como presidente de la Junta de Andalucía.

Juanma Moreno el pasad 28-F

Según la encuesta, que apunta datos similares a las que se han publicado recientemente, María Jesús Montero, que cuenta con una valoración de 3,8 puntos sobre 10, mantendría al PSOE-A 19,3 puntos por debajo del PP de Juanma Moreno. El PSOE retendría la segunda posición tanto en las urnas como en el Parlamento de Andalucía donde caería un escaño de los 30 con los que cuenta actualmente el principal partido de la oposición. Mejoraría ligeramente en porcentaje de votos (26,6% frente a los 24,1% que tiene ahora) pero sería claramente insuficiente para en una hipotética unión de toda la cámara, hacer frente a los populares.

No existe el llamado por los socialistas efecto María Jesús Montero, más allá de reducir de manera leve la caída de votos, y en este año y medio aproximadamente que queda para las elecciones andaluzas con el PSOE y el Gobierno cercado por casos de corrupción las expectativas de los socialistas no son muy halagüeñas. Por contra, el PP de Juanma Moreno no acusa el desgaste del poder y podría crecer hasta los 59 escaños afianzando la mayoría absoluta histórica lograda en junio de 2022. Moreno, el único líder político andaluz que aprueba con 5,4 puntos de 10, sacaría el 43,9% de los votos en la región ganando en las ocho provincias andaluzas.

Vox cae y la extrema izquierda crece ligeramente

La falta de desgaste de Juanma Moreno hace que Vox, el partido que podría beneficiarse del mismo, no consiga mostrarse como alternativa. Bajo el liderazgo de Manuel Gavira Vox está estancado y el viraje a nivel internacional de su líder, Santiago Abascal, puede pasarle factura. En Andalucía, Vox se engloba en la oposición crítica a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno cuestionando algunos planteamientos sobre inmigración, el andalucismo o cuestiones sociales que, sin embargo, no hacen mella en el electorado de la derecha que sigue prefiriendo al líder del PP-A.

En la encuesta de Sigma-Dos, Vox pierde un escaño o dos y caería un punto en intención de voto. Los de Manuel Gavira, que cuentan actualmente en el Parlamento de Andalucía con 14 diputados, pasarían a 12 o 13 y bajarían al 12,5% de los votos respecto al 13,5% que tienen actualmente. Una de las causas puede ser la aparición en escena de Se Acabó la Fiesta, el partido del tuitero Luis Pérez (Alvise), que no entraría en la Cámara regional, pero tendría un 2,5% del voto.

La extrema izquierda, que en Andalucía la representan dos formaciones de corte nacionalista andaluz (Por Andalucía y Adelante Andalucía), crecería ligeramente. Por Andalucía, la marca de Sumar, podría ganar un escaño y llegar a los seis mientras que Adelante Andalucía ganaría otro llegando a los tres representantes en el Parlamento Andaluz.