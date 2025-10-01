Moody's da "un espaldarazo" a la gestión económica de Moreno: la solvencia de Andalucía ya es igual a la de España

La prestigiosa agencia internacional de rating Moody's ha dado este miércoles "un espaldarazo" a la gestión económica del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, subiendo dos puntos la calificación crediticia de la región; lo que la iguala a la de España. Este "gran hito" permitirá "mejorar las condiciones de acceso de Andalucía a la financiación de la deuda en los mercados" internacionales, donde no estaba tan bien considerada desde hace veinte años.

En concreto, la calificación ha pasado de contar con una etiqueta de Baa2 a A3 con perspectiva estable, según ha anunciado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en un vídeo difundido en sus redes sociales. Esta calificación ha puesto "por primera vez" a Andalucía en un lugar "de tú a tú" con el Tesoro Español, que depende del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo y que se dedica a emitir deuda pública.

"Estamos de enhorabuena", ha asegurado España antes de recalcar que la comunidad autónoma que preside Moreno habla como igual con el Gobierno de Pedro Sánchez y en el que María Jesús Montero es ministra de Hacienda en cuanto a la "reputación financiera". Para la portavoz del Ejecutivo andaluz, esta calificación "supone un espaldarazo a la transformación de Andalucía" que, según ha dicho, está logrando la gestión de los populares, que llegaron a San Telmo en 2018.

Esta calificación es "muy buena noticia" para la comunidad, que ve respaldada su política económica mediante la "puesta en valor de las finanzas públicas" andaluzas. Por ello, España se ha enorgullecido de estar llevando a cabo "una gestión prudente y rigurosa de los servicios públicos" y ha deslizado la necesidad de que se mantenga en los próximos años; lo que dependerá de los próximos comicios autonómicos, que tendrán lugar este mismo curso político.

Basada en las rebajas fiscales

Si bien la mejora de la calificación andaluza es más notable y por ello se iguala con la del país, la puntuación del Tesoro nacional también ha subido desde el Baa1 —un escalón por delante de lo que estaba la comunidad— a A3. Sin embargo, esta equiparación en la calificación de las cuentas ha supuesto, según aseguran desde la Junta de Moreno, un "hito" económico que permitirá a la región adquirir deuda pública con mejores condiciones. "Este mayor grado de confianza crediticia va a permitir a las entidades financieras presentar ofertas de financiación (vía préstamos bilaterales) a un coste menor", ha sentenciado la consejería de Economía andaluza en un comunicado.

Este "espaldarazo" a la gestión económica de Moreno viene dado después de que el presidente andaluz haya anunciado hasta cuatro rebajas fiscales en una sola semana de cara al próximo año 2026 con una bajada de impuestos valoradas en 60 millones de euros recogida en los Presupuestos Generales del citado año. Estas rebajas han ido destinadas a fomentar la natalidad, el deporte, tener mascotas y a paliar el sobrecoste que suponen los productos sin gluten que consumen los celiacos.