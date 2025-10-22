De los tabancos a las estrellas Michelin: Jerez ya prepara su año como Capital Gastronómica

El municipio gaditano de Jerez de la Frontera ha conseguido erigirse como la Capital Gastronómica Española (CGE) para el próximo año 2026, cuando sucederá a Alicante, después de haberse impuesto a otra localidad andaluza que también presentaba un proyecto sólido como es Antequera. Por ello, la ciudad más poblada de la provincia de Cádiz ya prepara al menos 52 actividades con las que enamorar a los turistas gracias a su "gastronomía para todos los bolsillos, para todos los momentos y para todas las edades".

Con el lema 'Come, bebe y ama Jerez', la ciudad presenta una oferta gastronómica en la que confluyen dos restaurantes con estrella Michelin —uno de ellos ostenta dos estrellas— con los tabancos en los que se sirve vino jerezano mientras se disfruta del arte flamenco. Los bares de tapa y los restaurantes de alto postín se entremezclan con el empedrado histórico de una ciudad por la que han apostado tanto asociaciones vecinales, hosteleras, empresariales y todos los partidos políticos. Todas estas organizaciones y administraciones estuvieron de acuerdo en postularse a este reconocimiento consiguiendo una candidatura "de unión" siguiendo el ejemplo de Sanlúcar de Barrameda, que ya fue CGE en 2022.

Según ha detallado el presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, toda la ciudad se ha volcado en un proyecto que comenzó hace varios años, cuando, desde su asociación, convencieron al Ayuntamiento liderado por María José García-Pelayo de que "había que apostar" por esta iniciativa, que ya había reportado una publicidad sin igual a Sanlúcar. De hecho, este municipio cuantificó en 400 millones de impactos directos la publicidad en redes sociales que se hizo de su gastronomía; además de relacionar el crecimiento del turismo con el galardón, sobre todo en cuanto al turismo internacional procedente de países como Alemania, Francia e Inglaterra.

En este sentido, la organización que preside Carrasco vio en Jerez, "epicentro de la provincia de Cádiz", un "sobrado potencial" para darle protagonismo al "importante nivel" al que ha llegado la hostelería y gastronomía jerezana. "Entendemos que Jerez es muy conocida por el flamenco, el vino y los caballos; pero a veces se olvida lo bien que se puede comer aquí, sobre todo por la diversidad que ofrece", ha explicado el presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez en declaraciones a Libertad Digital.

En este marco, Carrasco ha destacado la importancia del vino de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jerez-Xérès-Sherry, conocido en el mundo entero, tanto en el consumo directo como en la elaboración de los platos típicos de la zona. "Con los vinos de Jerez se empieza y se termina una comida porque la gama es tan amplia que marida con hasta cinco o seis platos", ha dicho antes de recalcar la influencia que tiene el vinagre de Jerez en recetas como la piricaña —como se le llama al picadillo en la localidad gaditana— o en los escabeches; la del Fino en las salsas de pescado y en los Riñones al Jerez; o la de los generosos —olorosos, amontillados y palo cortado— en platos como las almejas a la marinera.

Jerez ya prepara 52 actividades

La ciudad ya se prepara para hacer honor a este galardón, que será trasladado por los representantes de Alicante —CGE 2025— a las autoridades jerezanas en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) en enero del próximo año. Así, según ha adelantado Carrasco a LD, varias asociaciones y el Consistorio de García-Pelayo organizarán actividades gastronómicas para turistas y vecinos que quieran ser partícipes de este año gastronómico para Jerez.

En concreto, este diario ha podido saber que la mencionada Asociación de Hosteleros ya tiene en mente una ruta gastronómica a finales de enero por el Día Internacional de la croqueta, en la que diferentes chefs harán uso de los productos locales para elevar esta receta de aprovechamiento que los visitantes podrán disfrutar en diferentes establecimientos. Algo similar se plantea para el mes de febrero, en el que se pondrán en valor los ibéricos de la zona.

Posteriormente, coincidiendo con el inicio de la cuaresma, se hará una semana gastronómica del tocino de cielo y la gastronomía de esta época del año, que se centra en dulces y postres que anteceden a la Semana Santa. Otros de los eventos más importantes del año será el Día de la Gastronomía de la Feria del Caballo —una de las festividades más relevantes para los jerezanos— aportando la posibilidad de disfrutar de los platos de Jerez en un ambiente festivo.

Jornadas del atún rojo salvaje

Asimismo, el público general podrá disfrutar de otros eventos como las jornadas gastronómicas del atún rojo salvaje en el mes de junio. En estas, el producto gastronómico estrella de Cádiz será sobre el que pivoten tanto las tapas como los platos más elaborados de los bares y restaurantes jerezanos. En septiembre también tendrá lugar la actividad "Entre vinos, tintos y blancos", en la que bodegas del Marco de Jerez y de toda la provincia de Cádiz, presentarán sus mejores vinos, acompañado de música en vivo y algunos puestos de comida.

Además, en el mes de noviembre habrá una jornada dedicada a los guisos tradicionales y una Feria del Brandy de Jerez, que se centrará en los dulces navideños típicos de la zona. Pero el año gastronómico jerezano también tendrá espacio para los profesionales de la hostelería, contando con unas Jornadas de networking de gastronomía y hostelería en el 'Día de la Hostelería de Jerez' en el mes de marzo y la Gala de la Hostelería de Jerez dedicada a las Capitales Españolas de la Gastronomía, en la que se reconocerá el nivel de la hostelería jerezana.