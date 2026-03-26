Vox confirma a Manuel Gavira como candidato a la presidencia de Andalucía

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha elegido al portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones regionales del próximo 17 de mayo. Gavira, que lleva como diputado andaluz desde los comicios de 2018, se encargó de la portavocía parlamentaria de los de Santiago Abascal en 2021 tras la salida de Alejandro Hernández.

Para las elecciones de 2022, Vox eligió como candidata a Macarena Olona, pero tras el resultado electoral ella dejó el partido y Manuel Gavira volvió a ser portavoz en la Cámara Andaluza. Desde entonces se ha convertido en azote del Gobierno de Juanma Moreno en la oposición junto al PSOE y el resto de fuerzas de la extrema izquierda andaluza, siendo muy crítico con el PP-A.

El abogado gaditano fue secretario de la Mesa del Parlamento andaluz durante la primera legislatura de Vox, en la que apoyaron la candidatura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. En la segunda legislatura del partido de Santiago Abascal en la Cámara regional andaluza ha sido el hombre referente de Vox en Andalucía.

Desde que Juanma Moreno adelantó un mes las elecciones regionales previstas para junio de 2026, el debate sobre quién encabezaría la candidatura de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía giraba en torno a Manuel Gavira. El gaditano finalmente ha sido confirmado por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox para ese encargo.

Vox ha crecido exponencialmente desde que en diciembre de 2018 entró en el Parlamento de Andalucía con fuerza con 12 diputados que fueron clave para que el PP de Juanma Moreno presidiera la Junta de Andalucía junto con Ciudadanos y expulsara al PSOE tras cuarenta años de gobierno ininterrumpido. En las de 2022 la recuperación del PP hasta los 58 escaños fagocitando a Cs no impidió que Vox subiera otros dos diputados situándose en los 14 que tiene actualmente.

Sin embargo, según los últimos sondeos Manuel Gavira afrontará la campaña electoral con un Vox que podría rondar el 20% de los votos situándose cada vez más cerca del PSOE de María Jesús Montero. Para las elecciones de 2026 el crecimiento del partido de Santiago Abascal podría estar condicionado por la fuerza que puede tener la formación Se Acabó la Fiesta de Luis Pérez (Alvise), que en las pasadas elecciones europeas de 2024 consiguió en la región 181.000 votos, sacando en las provincias de Málaga y Almería más de un 7% superando a Podemos y Sumar.