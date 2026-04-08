Cinco caras nuevas en el PP-A como cabezas de lista provinciales para el 17-M

El PP-A ya ha elegido a los cabezas de lista provinciales para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Según los últimos sondeos, en estos comicios los populares parten como favoritos para ganar, aunque no consigan retener la mayoría absoluta conseguida en 2022. El objetivo del PP-A, dicho por el propio presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, es conseguir una mayoría suficiente para no tener que depender de Vox.

En caso contrario, ha reiterado Moreno en numerosas entrevistas, Andalucía se metería "en un lío" como está sucediendo con los pactos y las negociaciones entre PP y Vox en otras CCAA como Extremadura, Aragón o Castilla y León. Para conseguir este objetivo ante un PSOE a la baja y un Vox que podría pelear la segunda plaza en algunas provincias, Juanma Moreno ha colocado a varios de sus consejeros como cabezas de lista provinciales. Entre los nombres que lideran las listas hay cinco caras nuevas.

Respecto a las elecciones andaluzas de 2022 repiten como cabeza de lista por provincias el propio Juanma Moreno, que lo hará por Málaga; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, por Huelva y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, por Sevilla. Entre las caras nuevas está el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que sustituirá al actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, como número uno por Córdoba. Repullo es el único de los cabezas de lista que no es consejero del Gobierno de Moreno.

El resto de cabezas de lista son el consejero de Sanidad, Presidencia e Interior, Antonio Sanz, que sustituye como cabeza de lista por Cádiz a Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que sustituye a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, como número uno en esa provincia; la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, será la cabeza de lista por Jaén, sustituyendo al diputado nacional Juan Bravo y en Almería, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, sustituye a la actual eurodiputada Carmen Crespo.

En un comunicado recogido por Europa Press el PP-A asegura que esta elección de números uno provinciales es una "apuesta por la experiencia política y la gestión de los últimos años, ya que siete forman parte como consejeros del actual Gobierno autonómico y el octavo, Antonio Repullo, actualmente secretario general del PP-A, fue delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Córdoba en la legislatura anterior".