El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha incendiado la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo al cargar contra el "chulo de putas" de Pedro Sánchez, quien, a su juicio, va a intentar robar las elecciones generales de 2027. Además, ha señalado que está en juego si el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, "sigue con las manos libres para no hacer nada" o si está "condicionado" por quienes "quieren un cambio de verdad".

Así lo ha denunciado este viernes en un acto de campaña celebrado en Jaén, en el que también han intervenido el candidato a la Junta por Vox, Manuel Gavira; el número uno por la provincia jiennense, Benito Morillo, y el secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente.

En su intervención, Abascal ha agradecido el respaldo "masivo" en este acto y en la manifestación convocada por el citado sindicato por el 1 de mayo, con los que han hecho "una gigantesca peineta" a quienes han tratado de "impedir" que se desarrollaran. Un apoyo que ha agradecido porque "da la fuerza suficiente para enfrentar", no solo estos 15 días de campaña de los comicios andaluces, "sino el año que queda para poder echar al capo que se ha atrincherado en el búnker de la Moncloa".

Ha señalado que "el mayor error" que se puede cometer es dar "por derrotado a Sánchez" y ya lo "están cometiendo algunos", unos "moderaditos", señores del PP que ya están repartiéndose ministerios. En este sentido, ha dicho que "el puto amo", -como llama Óscar Puente a Pedro Sánchez-, va a intentar robar las elecciones de 2027.

Además, Abascal ha advertido de que "Sánchez va a intentar robar las próximas elecciones", entre otras cosas, con "el proceso de nacionalizaciones masivas". En este punto, el presidente de Vox ha afirmado que "no se puede regalar aquello que más valor tiene, la nacionalidad", y ha defendido el concepto de "prioridad nacional" pactado con el PP en Extremadura y Aragón, al tiempo que ha expresado un "no rotundo a Mercosur" para frenar el "robo de futuro" a los jóvenes.

"La izquierda no tiene ninguna opción"

Con respecto a los comicios en Andalucía, Abascal ha considerado que el PSOE y la extrema izquierda "no tienen ninguna opción" e "incluso se discute si el señor Juanma Moreno sigue sentado tranquilamente con su mayoría absoluta sin cambiar muchas cosas", manteniendo a "enchufados" y "chiringuitos" de anteriores gobiernos.

También le ha afeado que esté "callado como un muerto ante Mercosur", que diga que "no hay que oponerse a las regularizaciones" o esté "abrazando farolas y sacándose fotos con mascotas", frente a la necesidad de ponerse "de verdad a cambiar las cosas", como en Aragón y en Extremadura.

"Eso es lo que se juega el 17 de mayo. Si el señor Juanma Moreno sigue con las manos libres para no hacer nada o si el señor Juanma Moreno está un poquito condicionado por miles y miles de andaluces que quieren un cambio de verdad", ha asegurado, no sin añadir que, si los andaluces dan a Vox "la oportunidad de condicionar", "no se van a arrepentir".