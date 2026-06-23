'Mariconízate', el polémico programa de un profesor para acabar con la homofobia en las aulas

La Universidad de Granada ha respaldado "Mariconízate", el proyecto del profesor José Pablo Rodríguez, una iniciativa impulsada en el ámbito educativo con el objetivo de combatir la homofobia en las aulas mediante actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes. El programa pretende resignificar el término "maricón" y fomentar actitudes de respeto hacia las personas LGTBI.

Según el profesor, el proyecto busca reducir la discriminación y promover la empatía entre los jóvenes, especialmente en entornos rurales donde considera que persisten actitudes de rechazo hacia la homosexualidad. La propuesta forma parte de una investigación académica sobre los factores que influyen en las actitudes hacia el colectivo LGTBI.

'Mariconízate' es el nombre del proyecto de un profesor e investigador de la Universidad de Granada que busca luchar contra la LGTBIfobia en aulas rurales de secundaria pic.twitter.com/Umd6FquJrg — RTVEAndalucía (@RTVEAndalucia) June 21, 2026

El investigador sostiene que la educación constituye una herramienta fundamental para prevenir conductas discriminatorias y favorecer la inclusión en los centros educativos. En este sentido, defiende la necesidad de desarrollar actividades de concienciación adaptadas a la realidad de los estudiantes.

En plena era de feminismo radical, este proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas desde el ámbito universitario en materia de identidad de género y diversidad sexual que han generado bastante polémica en los últimos años. Muchos han cuestionado en redes sociales que recursos públicos se destinen a este tipo de programas y denuncian que las universidades se han convertido en un instrumento de difusión de postulados ideológicos de extrema izquierda alejados de la investigación y la docencia.