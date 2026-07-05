Juanma Moreno toma posesión como presidente de Andalucía reclamando a Sánchez un trato justo para la región

Juanma Moreno ha tomado posesión este domingo, 5 de julio, como presidente de la Junta de Andalucía tras ser investido esta semana por el Parlamento autonómico gracias al apoyo de Vox. El acto institucional ha comenzado a las 9:30 horas en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza en Sevilla.

La ceremonia se ha celebrado en los jardines del Palacio de San Telmo y ha contado con la asistencia de alrededor de 300 invitados, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El formato difiere del elegido para la toma de posesión de julio de 2022, cuando el acto tuvo lugar en el Paseo de Roma, frente a la fachada principal del palacio, con unos 600 asistentes.

En representación del Gobierno central han asistido la secretaria de Estado de Política Territorial, Miriam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Durante el acto, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha dado lectura al decreto de nombramiento del presidente de la Junta. A continuación, Juanma Moreno ha jurado su cargo, se le ha impuesto la medalla y el emblema institucional y ha pronunciado su discurso de toma de posesión.

Diálogo, estabilidad y nuevos desafíos

Moreno asumió por tercera vez la Presidencia de la Junta de Andalucía reivindicando la estabilidad política y el modelo de diálogo que, a su juicio, ha marcado la gestión del Gobierno andaluz en los últimos años. El presidente defendió que el respaldo obtenido en las urnas el pasado 17 de mayo obliga a gobernar "para todos los andaluces", independientemente de la opción política que eligieran o incluso si decidieron no votar.

Durante su intervención, Juanma Moreno volvió a poner en valor la denominada "vía andaluza", que definió como un modelo basado en el acuerdo, la serenidad y el entendimiento. "La vía andaluza es el sí, el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios", afirmó, insistiendo en que Andalucía debe ser una comunidad "inclusiva y no excluyente" en la que "cabemos todos".

El presidente hizo balance de la transformación experimentada por la comunidad desde 2019 y aseguró que los acuerdos alcanzados en los últimos años han permitido impulsar el empleo, la inversión extranjera, la innovación y el desarrollo industrial. "Hemos hecho de Andalucía una comunidad puntera en España y en Europa", señaló, destacando que la región "lidera la creación de empleo en España" tras haber dejado atrás una etapa en la que parecía "condenada a tener más paro que nadie".

El Parlamento y el Gobierno de esta XIII legislatura son el resultado de la voluntad de los andaluces, a la que nos debemos. Por eso, seré fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho una Andalucía más próspera, referente de estabilidad, seguridad y entendimiento. 📡 @JuanMa_Moreno pic.twitter.com/UhaYPAdrrZ — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) July 5, 2026

Moreno también miró al futuro y situó entre las prioridades de la nueva legislatura los retos ligados a la inteligencia artificial, la investigación, la innovación, la vivienda, las infraestructuras y la modernización de sectores estratégicos como el turismo, la industria o el campo andaluz. "Vivimos nuevos desafíos, no con temor, sino con entusiasmo", aseguró, apelando a la confianza de los andaluces en sus propias capacidades.

En el plano institucional, reclamó al Gobierno central un trato "justo" para Andalucía y pidió que se cumplan los compromisos pendientes en materia de financiación e infraestructuras. "Andalucía merece el respeto y la implicación de quien tiene la obligación de gobernar para todos", afirmó, expresando su deseo de mantener una relación de colaboración con el Ejecutivo durante la legislatura.

Moreno concluyó su intervención apelando nuevamente al diálogo como eje de la acción política. Defendió que los acuerdos exigen "implicación, compromiso, responsabilidad y cesión", pero subrayó que forman parte de "la esencia de la democracia". Con ese mensaje, invitó a todas las fuerzas políticas y a la sociedad andaluza a sumarse a un proyecto común para seguir impulsando el desarrollo de la comunidad en los próximos años.