Moreno, investido presidente de Andalucía tras pactar con Vox una vicepresidencia

Hace unos instantes, Juanma Moreno ha sido investido presidente del gobierno andaluz después de que Partido Popular y Vox hayan alcanzado ‘in extremis’ un acuerdo sobre un gobierno de coalición en Andalucía que desbloquea la investidura del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección. El candidato ha ganado la segunda votación ante el Pleno del Parlamento para su investidura como presidente de la Junta, en la que Vox ha votado a favor.

Juanma Moreno y Manuel Gavira han firmado el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía', en torno las 18:30 horas de esta tarde, a escasos minutos de que diese comienzo la votación en el Parlamento regional. Y según ha confirmado el nuevo presidente de Andalucía, Vox contará con una de las vicepresidencias y con la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. En el acuerdo al que ha tenido acceso Libertad Digital, se incluyen hasta 150 medidas, más de las esperadas.

Este acuerdo, que llega después de varios meses de tira y afloja entre las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, permitirá que Juanma Moreno esté otros cuatro años más al frente de Andalucía después de cumplir dos legislaturas como presidente, desde que llegase a San Telmo en el año 2018.

Un tira y afloja que se pudo ver el pasado martes. Y es que, conviene recordar que Juanma Moreno perdió la primera votación al no alcanzar la mayoría absoluta después de que Vox votase en contra al no haber ningún acuerdo entre ambas formaciones dejando así un balance de 53 votos a favor del Partido Popular y 56 en contra del resto de partidos. Sin embargo, en la sesión de este jueves por la tarde, Moreno ha contado con los votos de los de Abascal.

Por lo tanto, con la comunión de última hora entre ambas formaciones, Juanma Moreno ha obtenido esta tarde 68 votos a favor, lo que supone el mayor apoyo a un gobierno andaluz nunca antes visto, según han celebrado ambos líderes en una rueda de prensa posterior al pacto.

Andalucía se convierte en la cuarta comunidad autónoma en la que, en los últimos meses, se cierra un acuerdo de gobierno entre PP y Vox, después de los pactos en Extremadura, Castilla y León Y Aragón. En todas las negociaciones entre ambos partidos, Vox ha establecido como línea roja incluir la prioridad nacional, algo a lo que se ha visto obligado a aceptar Moreno ante el escenario "negativo" de una repetición electoral y de bloqueo en Andalucía.