El terremoto en Granada provoca más de cien llamadas para revisar daños

Las labores de inspección técnica tras el terremoto registrado en la madrugada de este sábado se centran principalmente en la zona sur de Granada capital y en los municipios metropolitanos de Ogíjares, La Zubia y Armilla.

Hasta el momento el cuerpo de bomberos ha recibido más de 100 llamadas solicitando la revisión de inmuebles, según ha informado el Ayuntamiento de Granada.

Las incidencias comunicadas corresponden en su mayoría a daños ligeros en elementos no estructurales que, en principio, no suponen un riesgo para la integridad física de las personas. No obstante, se está evaluando algún daño de mayor entidad detectado de forma puntual en edificaciones vulnerables o que ya presentaban patologías previas. Desde el Consistorio remarcan que no existen indicios de daños estructurales generalizados.

Los daños del terremoto de Granada pic.twitter.com/uEaHZOq4mc — Libertad Digital (@libertaddigital) August 15, 2026

Evaluación técnica y origen de los sismos

Los movimientos sísmicos registrados durante este sábado y en jornadas previas parecen estar relacionados de forma preliminar con la misma zona de falla. Sin embargo, las autoridades locales han precisado que será necesario un análisis posterior de los datos por parte de los organismos competentes para confirmar formalmente esta relación.

A pesar de que los desperfectos no han revestido gravedad en la mayoría de los casos, el seísmo ha generado un clima de importante preocupación y temor entre la población de la comarca.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la inquietud ciudadana y la posibilidad de que se repitan los temblores, Protección Civil ha recordado que no es posible realizar una predicción determinista de estos fenómenos. Por ello, instan a no presuponer que vaya a repetirse un seísmo de similar magnitud, aunque tampoco se puede descartar la ocurrencia de réplicas.

Por ello solicitan mantener la calma y actuar con serenidad. Así como seguir las recomendaciones oficiales de autoprotección. Siempre evitando la difusión de bulos o información no contrastada y consultar únicamente fuentes oficiales, especialmente los canales del Ayuntamiento de Granada y del Servicio Local de Protección Civil.