Los afectados del Cumbre Vieja siguen sin las ayudas de Sánchez: "Tenemos que enterrar a los muertos en otros pueblos"

El 19 de septiembre de 2021 se produjo la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Desde entonces han sido decenas las visitas del presidente y sus ministros al terreno y cientos las promesas incumplidas.

Noelia García Leal, alcaldesa de la localidad, ha visitado en las últimas horas el Congreso de los Diputados para denunciar "que el 50% de los fondos prometidos por el Ejecutivo, no han llegado a la isla". Una situación complicada porque las arcas del cabildo no pueden afrontar todo lo que queda por hacer y reconstruir.

Pese a que Sánchez y sus ministros, desde la erupción del Cumbre Vieja, han visitado la isla en no menos de 10 ocasiones, las ayudas siguen sin llegar.

Consiguió reunirse con todos los grupos, "salvo con Podemos". Y a quien la quiso escuchar, narró lo que nadie se podía imaginar: "Cuando les explicaba que no puedo empezar a reconstruir el cementerio porque el Gobierno sólo me ha dado el 50% del dinero y que llevo un año y medio enterrando a mis vecinos en otros municipios, no lo entendían".

O que no puede garantizarles algo tan básico, como el suministro de agua potable. "La regulación del Ministerio del Interior para ayudarnos con los gastos ocasionados por la emergencia sólo cubre aquellos gastos derivados de salvaguardar la vida de las personas. No cubre llevar agua potable a los vecinos que han vuelto a sus viviendas o la limpieza de las inmediaciones de esas cosas".

Por no mencionar, la cuestión económica cuando se acerca otro verano más en el que el turismo no va a recalar en La Palma, "con 5.000 camas turísticas sepultadas bajo la lava y una zona cerrada porque sigue emitiendo gases tóxicos a la atmósfera".

Tampoco se puede retomar la principal actividad económica de la isla. "Ahora mismo hay arrasadas más de 200 hectáreas de cultivo de plátanos, con lo que eso significa no sólo para los que trabajaban en las fincas, también para los empaquetadores o transportistas. Los vecinos lo que quieren es trabajar y saber cuándo van a poder empezar a plantar plátanos"

La consecuencia de esta pérdida de renta para las familias se traduce, según ha explicado la alcaldesa, en despoblación. "Por ejemplo, si una familia ha perdido su casa, su finca y tiene dos hijos que van a empezar en breve a estudiar en la universidad, lo que les sale es marcharse. Como ya emigraron muchas personas en el año 49 cuando el volcán. Y eso es lo que tenemos".

Lo que Noelia exigió ayer en el Congreso no es nada que no se le hubiera prometido. Pero además, aprovechó para pedir "una ley específica para erupciones volcánicas dado que es una catástrofe totalmente diferente a otras. Aquí se pierde, además, completamente el territorio, dibujándose otro paisaje completamente diferente".