Más de cuatro años después de la erupción de La Palma, comienzan las obras de la LP-2, una arteria esencial en la isla

Más de cuatro años después de la erupción del volcán Cumbre Vieja, ocurrida en septiembre de 2021, La Palma empieza a ver por fin avances reales en una de las infraestructuras más necesarias para la recuperación de la isla: el tramo de la carretera LP-2 entre Las Manchas y Tajuya, sepultado por las largas lenguas de lava. Tras años de espera y trámites interminables, las obras avanzan ahora con una previsión de finalización en 14 meses.

El anuncio fue realizado por el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, durante una visita a los trabajos. La infraestructura, que no es solo una vía de comunicación, sino una arteria esencial para miles de vecinos del Valle de Aridane, su movilidad quedó gravemente limitada desde la erupción.

El tramo de aproximadamente 2,3 kilómetros enterrado bajo lava volcánica, con un terreno altamente inestable y condiciones térmicas singulares. A ello se suma la incertidumbre constante sobre el estado del subsuelo durante la excavación. Pese a todo, subrayó que se trata de una actuación "absolutamente imprescindible" y que ha sido necesario superar todos los informes técnicos y legales para garantizar la seguridad jurídica del proyecto.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, recordó el largo y complicado camino recorrido hasta alcanzar este punto, un proceso que, según explicó, ha exigido innumerables horas de trabajo técnico y de gestión, además de sortear obstáculos administrativos, jurídicos, económicos y ambientales.

Barreto también dejó claro que la solución no llegó precisamente por la vía rápida. En un primer momento, se planteó que el Cabildo de La Palma ejecutara la obra mediante un procedimiento de emergencia, financiado con fondos del convenio de carreteras. Sin embargo, esta opción fue descartada al no contar con la autorización del Estado, dependiente del Gobierno central que preside Pedro Sánchez. Una negativa que acabó traduciéndose en años de retraso y frustración para los afectados, que han tenido que convivir con promesas incumplidas mientras el tiempo seguía pasando.

Finalmente, la obra se ha incorporado como un modificado del proyecto de la carretera LP-2 entre San Simón y Tajuya, adjudicado y en ejecución desde 2011, mediante una actuación complementaria que cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros para el tramo afectado por el volcán.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, definió la jornada como "un día de mucha felicidad", aunque reconoció que se trata de una satisfacción que llega tras "una batalla que ha durado más de lo que debería". Una afirmación que resume el sentir de muchos palmeros, que más de cuatro años después de la erupción siguen esperando que la reconstrucción prometida avance al ritmo que la isla necesita.