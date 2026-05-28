Las Palmas de Gran Canaria reconocida como 'Ciudad que Cuida'

Las Palmas de Gran Canaria ha sido reconocida este miércoles con el sello ‘Ciudad que Cuida’, una distinción que pone en valor el compromiso del municipio con las políticas públicas orientadas al bienestar, los cuidados y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, fue la encargada de recoger este reconocimiento durante la jornada ‘Ciudades que cuidan 2026: sello de calidad’, celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid.

El sello, impulsado por la Fundación Mémora y la propia FEMP, distingue a aquellas ciudades que sitúan los cuidados y la atención a las personas en el centro de su acción política, promoviendo iniciativas vinculadas a la inclusión social, la salud comunitaria, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Evaluación del bienestar

Para conceder esta distinción, se ha llevado a cabo una evaluación de diferentes ámbitos relacionados con el bienestar urbano y social. Entre ellos, destacan los servicios de proximidad, la accesibilidad, la movilidad, la participación ciudadana y las políticas de apoyo social, a través de indicadores que miden el alcance y la implantación de medidas destinadas a mejorar la vida de las personas.

Durante la jornada, representantes institucionales de distintos municipios españoles compartieron experiencias y proyectos centrados en el desarrollo de ciudades más inclusivas, accesibles y comprometidas con los cuidados.

Ciudad más humana

Con este reconocimiento, Las Palmas de Gran Canaria se consolida como una de las ciudades españolas que avanza hacia un modelo urbano más humano y cohesionado, donde el bienestar y la atención a las personas forman parte esencial de las políticas públicas.