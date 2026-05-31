El intento de manipulación del PSOE de Granadilla fracasa estrepitosamente

La política localista a veces ofrece espectáculos de un cinismo alarmante, pero el ciudadano de Granadilla de Abona ha demostrado que no se deja engañar fácilmente. El reciente intento de movilización social orquestado en El Médano contra la implantación del carril bici es el vivo ejemplo de una estrategia que ha nacido muerta. La manipulación máxima de la política tiene un nombre y apellido: Jenifer Miranda, y unas siglas: el PSOE de Granadilla.

El fracaso de la convocatoria fue absoluto. Apenas unas 80 personas se concentraron en el lugar, evidenciando el nulo respaldo vecinal a una protesta artificial. Lo más sangrante de la jornada no fue la escasa afluencia, sino la procedencia de los asistentes: un alto porcentaje de los participantes ni siquiera eran vecinos del núcleo poblacional de El Médano, desenmascarando un burdo intento de "importar" manifestantes para inflar una indignación ficticia en el barrio.

Una herencia planificada que ahora se usa como arma electoral

Lo que la exalcaldesa socialista intenta ocultar con ruido mediático y pancartas es una verdad incómoda pero incontestable: fue la propia Jenifer Miranda quien decidió, diseñó y planificó este carril bici durante su etapa de mandato.

Resulta de una hipocresía política intolerable que quien firmó y promovió el proyecto en los despachos pretenda ahora encabezar la protesta en las calles, utilizando la infraestructura como un arma electoralista y demagógica. Frente a este oportunismo, la realidad de la gestión pública se impone. Los actuales mandatarios municipales sólo se limitan a cumplir la ley, ejecutando de manera responsable los proyectos heredados para no comprometer los fondos europeos concedidos al municipio. Cancelar o desviar este proyecto de forma unilateral implicaría la pérdida de subvenciones vitales y sanciones económicas que arruinarían las arcas públicas de Granadilla.

Liderazgo real frente a la ausencia institucional

Este conflicto artificial ha servido, al menos, para retratar la altura política y el compromiso de los diferentes líderes del municipio ante una situación de desinformación interesada.

Marcos Rodríguez y el Partido Popular dan la cara: destaca el liderazgo indiscutible que ha ejercido en este asunto el líder del Partido Popular granadillero. No se ha escondido en los despachos; al contrario, ha acudido directamente a las reuniones vecinales, dando la cara en todo momento ante los afectados directos. Ha explicado con transparencia, datos y rigor el porqué de la situación, desmontando las mentiras de la oposición y demostrando cómo la responsabilidad institucional obliga a ejecutar el proyecto para proteger la economía del municipio.

La parálisis de la alcaldía: en el lado opuesto de la balanza, sorprende la permanente ausencia del alcalde José Domingo Regalado. En un momento donde se requería pedagogía, firmeza y presencia de la máxima autoridad municipal, Regalado ha optado por un perfil bajo que roza la invisibilidad. Es una muestra más de un regidor que últimamente lidera poco o nada en las decisiones estratégicas del municipio, dejando un vacío de poder que la oposición intenta aprovechar de manera torticera.

La jornada en El Médano deja las cartas sobre la mesa. Por un lado, un PSOE que recurre a la manipulación y al oportunismo para desgastar al gobierno con proyectos que ellos mismos crearon; por otro, la responsabilidad de quienes dan la cara ante la vecindad para salvar los fondos del municipio de la nefasta herencia recibida. El escaso eco de la protesta demuestra que los granadilleros tienen memoria y rechazan el oportunismo político.