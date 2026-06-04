Canarias pide un marco común de protección de datos en las aulas ante el avance de la IA

El Gobierno de Canarias ha elevado una propuesta a nivel nacional para unificar y blindar la manera en que los colegios e institutos gestionan la información personal de sus alumnos. El viceconsejero de Educación del Ejecutivo autonómico, José Manuel Cabrera Delgado, ha defendido con firmeza la necesidad imperiosa de reforzar las garantías de privacidad y la seguridad en el uso de todo tipo de herramientas digitales dentro de los centros educativos, por lo que ha propuesto la creación de un marco común de protección de datos aplicable a todo el sistema educativo español.

Esta iniciativa, que fue presentada de forma oficial ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes durante la última celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, tiene como objetivo primordial garantizar una transformación tecnológica segura, ética y que sea plenamente respetuosa con los derechos fundamentales tanto del alumnado como del propio cuerpo de profesores.

Educación Digital Segura

En este sentido, la propuesta del archipiélago parte de la necesidad ineludible de compatibilizar el derecho a la educación digital con el derecho a la protección de los datos personales. Ambos conceptos se encuentran ampliamente reconocidos tanto por la normativa europea como por el ordenamiento jurídico español, pero su aplicación práctica en las aulas genera todavía notables fricciones.

Por ello, Canarias considera que la imparable digitalización de la enseñanza debe desarrollarse siempre bajo estrictos criterios de seguridad y transparencia. Asimismo, exige la minimización de la recopilación de datos y una especial protección cuando se trata de menores de edad, un colectivo especialmente vulnerable en el entorno de internet. Cabrera ha recordado que la legislación vigente obliga a las administraciones a incorporar la competencia digital al currículo, promoviendo de este modo un uso crítico y responsable.

IA y Financiación Educativa

El departamento autonómico ha querido poner el foco en los nuevos y complejos desafíos que se derivan de la incorporación de tecnologías emergentes, muy singularmente de aquellas aplicaciones que están basadas en inteligencia artificial. Para el viceconsejero canario, la utilización de estas potentes herramientas en los entornos de aprendizaje debe desarrollarse con plenas garantías, por lo que pretende abrir un espacio de trabajo conjunto para construir un modelo que logre combinar la innovación pedagógica con la máxima protección.

Por otro lado, y aprovechando este mismo foro nacional, el representante canario ha formulado una reclamación de carácter económico muy relevante para las cuentas públicas. Cabrera ha solicitado al Ejecutivo central una mayor flexibilidad en la regla de gasto para aquellas comunidades autónomas que han demostrado responsabilidad fiscal y presentan un menor nivel de endeudamiento estructural.

Esta flexibilización de las normas fiscales permitiría que el superávit logrado gracias a la buena gestión se pueda reinvertir de forma directa en la mejora de las infraestructuras educativas, uno de los grandes objetivos estratégicos fijados por el archipiélago para la presente legislatura. Además, estos recursos económicos adicionales se destinarían también a reforzar de manera significativa la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.