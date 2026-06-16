Los datos de Educación avalan el progresivo avance de la inclusión escolar en Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha ratificado con datos la evolución positiva y el refuerzo estructural que ha experimentado el sistema de atención a la diversidad en las islas durante los últimos años. Frente a las demandas del sector, la Consejería pone sobre la mesa un balance cuantitativo que certifica un incremento histórico tanto en recursos económicos como en personal especializado, consolidando un modelo que busca garantizar una inclusión educativa real y efectiva en todo el archipiélago.

Refuerzo en las aulas

El pilar más destacado de este balance se centra en el refuerzo del personal de apoyo. Según las cifras oficiales difundidas por la Consejería, la plantilla de auxiliares educativos prácticamente se ha duplicado en un periodo de tres años, registrando un incremento del 90,6%. Esta progresión ha permitido pasar de los 998 profesionales en activo durante el año 2023 a un total de 1.902 auxiliares que prestan servicio en el presente curso escolar. Este despliegue de capital humano se traduce de manera directa en una mayor cobertura en las aulas, permitiendo que unos 5.000 estudiantes reciban apoyo especializado, lo que representa un aumento del 72% en comparación con los 2.100 alumnos atendidos en el curso 2022/2023.

Al aumento de trabajadores en las aulas se suma una inversión económica histórica. La Consejería ha destinado una inversión global de 50 millones de euros a lo largo de los últimos tres años para la contratación y mantenimiento de profesionales dedicados a la atención a la diversidad. Gracias a esta partida, el sistema educativo canario cuenta actualmente con 3.484 docentes especializados, frente a los 2.638 que operaban en el curso 2022/2023. Entre las líneas de actuación prioritarias destaca la expansión de la red de atención para el alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), mediante la incorporación de 20 centros públicos dotados con proyectos de inclusión y servicios especializados, una red que el Ejecutivo prevé ampliar con cuatro centros más de cara al próximo curso.

Ayudas exclusivas y FP

Asimismo, la estrategia regional abarca medidas normativas y de protección social exclusivas para la comunidad autónoma. En materia de Formación Profesional Adaptada, se ha extendido la edad máxima de permanencia de los 23 a los 33 años, y se ha puesto en marcha el proyecto pionero en España NEAE+21, que amplía la estancia en el sistema hasta los 27 años para evitar el abandono prematuro de los jóvenes con discapacidad. Por otra parte, la Consejería ha blindado una partida de 800.000 euros destinada a becas para alumnos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), un colectivo que queda excluido de las ayudas que otorga el Ministerio de Educación.

Menos alumnos por aula

Finalmente, el plan de inclusión de la Consejería se apoya en una reducción progresiva de las ratios en las aulas que entrará en vigor el próximo curso. De este modo, los grupos de Infantil de tres años disminuirán de 18 a 16 alumnos; en tercero y cuarto de Primaria la ratio bajará de 25 a 22 estudiantes; y en tercero de la ESO se reducirá de 30 a 25 alumnos por grupo. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o TEA computará de forma doble a efectos de ratio en las aulas con adaptación curricular significativa. Todas estas acciones se verán integradas y consolidadas en la futura Ley Canaria de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado, una herramienta legislativa que actualmente se encuentra en fase de tramitación para dar estabilidad al modelo.